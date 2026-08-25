Ανακοίνωσε Τσαλμπούρη η ΑΕΚ

Μία ακόμη λύση στους ψηλούς προσέθεσε η «Ενωση» με την απόκτηση του 30χρονου πάουερ-φόργουορντ.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυσή της και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο την επιστροφή του Γιώργου Τσαλμπούρη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Γιώργο Τσαλμπούρη (30 χρ., 2μ.17), ο οποίος επιστρέφει στη «Βασίλισσα» μετά από 7 χρόνια. Ο Μακεδόνας φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε σήμερα (25/08) συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027. Ο Γιώργος υπήρξε «γέννημα» του Πιερικού/Αρχελάου.

Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην Ελλάδα το υπέγραψε με την ΑΕΚ (2015-2019), ερχόμενος από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Με την ΑΕΚ πανηγύρισε το Πρωτάθλημα Νέων ΕΣΚΑ 2017 και το Διηπειρωτικό Κύπελλο Ανδρών 2019. Την περίοδο 2017-2018, είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Κολοσσό. Έχει αγωνιστεί, επίσης, σε ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Πάτρας, Ρεάλ Μπέτις, Μπιλμπάο και Πανιώνιο. Γιώργο, καλώς όρισες!».