Τα πρώτα plays που σχεδίαζαν Ζοτς - Μπατίστ και τα τρίποντα του Γιαμπουσέλε (vids)

Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Μάικ Μπατίστ είχαν ένα σύντομο τετ-α-τετ σχεδιάζοντας τα πρώτα plays στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να δίνει έμφαση στο τρίποντο.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζε με αμείωτους ρυθμούς την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τους «πράσινους» να έχουν την καθιερωμένη προπόνηση τους στην κεντρική σάλα του «Τ-Center».

O Zέλικο Ομπράντοβιτς είχε ένα γρήγορο τετ-α-τετ με τον Μάικ Μπατίστ και τον έτερο συνεργάτη του Ζοσέπ Μαρία Ισκιέρδο, σχεδιάζοντας τα πρώτα plays της προπόνησης.

Μάλιστα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ξεκίνησε να «πυροβολεί» από το τρίποντο, με τον Γάλλο ψηλό να δίνει έμφαση στο σουτ τριών πόντων, που θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα όπλα των «πρασίνων» την φετινή σεζόν

Δείτε το video του SDNA από την προπόνηση των «πρασίνων»: