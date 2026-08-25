Με ιαχή «σο-ρέ», 1.800 Ιάπωνες μαζεύτηκαν για να σπρώξουν ένα κτίριο 360 τόνων δύο μέτρα παραδίπλα (vid)

Με τις ιαχές «σο-ρέ, σο-ρέ», περίπου 1.800 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη βόρεια Ιαπωνία για να τραβήξουν ένα κάστρο βάρους 360 τόνων λίγο περισσότερο από δύο μέτρα πιο κοντά στην αρχική του θέση, στο πλαίσιο των εργασιών ανακαίνισης.

Ο κεντρικός, οχυρωμένος πύργος του κάστρου έπρεπε να μετακινηθεί, προκειμένου να επισκευαστεί ένα τείχος που υπέστη ζημιές από ισχυρό σεισμό.

Εναλλάξ, ομάδες 80 ανθρώπων τραβούσαν σχοινιά μήκους 30 μέτρων, καθώς ο πύργος του κάστρου Χιροζάκι, στην επαρχία Αομόρι, πλησίαζε σταδιακά στον προορισμό του. Το Σάββατο (22/8) οι συμμετέχοντες μετακίνησαν το κτίσμα - το οποίο έχει τοποθετηθεί πάνω σε ράγες- κατά 1,13 μέτρα, ενώ την Κυριακή (23/8) το μετακίνησαν ακόμη 1,09 μέτρα.

«Είχαμε περίπου 8.000 αιτήσεις για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις τις δύο τελευταίες ημέρες, δηλαδή η ζήτηση ήταν περίπου τετραπλάσια από τις θέσεις, επομένως δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι», δήλωσε στον Guardian ο Κενσούκε Χαγιασάκα, επικεφαλής του τμήματος πάρκων και χώρων πρασίνου του δήμου Χιροζάκι. «Οι συμμετοχές δεν ήταν μόνο από την πόλη, αλλά από όλη την Ιαπωνία και το εξωτερικό, με αρκετούς ανθρώπους από τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική».

Η αρχαία ιαπωνική τεχνική hikiya

Για τη συντήρηση του ιστορικού κτίσματος χρησιμοποιήθηκε μια τεχνική γνωστή ως hikiya, κατά την οποία τα κτίρια τοποθετούνται πάνω σε κυλίνδρους και μετακινούνται αντί να αποσυναρμολογούνται. Το 2015, ο δήμος απηύθυνε πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν άμεσα στη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη hikiya που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία πολιτών και η πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα που η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τη μετακίνηση κάστρου.

«Επειδή ο πύργος αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας, δεν το αποσυναρμολογήσαμε», δήλωσε ο Χαγιασάκα. «Χρησιμοποιούμε τη hikiya, μια μέθοδο μετακίνησης κτιρίων που υπάρχει στην Ιαπωνία από την αρχαιότητα».

Οι εργασίες για τη συντήρηση του κάστρου συνεχίζονται από τότε. Το τείχος ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, με και τις 2.185 πέτρες του να έχουν επανατοποθετηθεί στις αρχικές τους θέσεις. Με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, οι Αρχές ζήτησαν και φέτος τη βοήθεια του κοινού για να τραβήξει τον πύργο πίσω στην αρχική του θέση.

Ο 61χρονος Μοτοχάρου Νακάτα ταξίδεψε από τη Χιροσίμα, στην άλλη άκρη της Ιαπωνίας. «Το είχα τραβήξει και πριν από 11 χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικό να μπορώ να συμμετέχω ξανά. Δεν υπάρχει απολύτως καμία άλλη ευκαιρία να τραβήξεις ένα κάστρο, ήταν φανταστικό», δήλωσε στην Sankei Shimbun.

Η ιστορία του κάστρου Χιροζάκι

Η χειροκίνητη μετακίνηση του πύργου θα συνεχιστεί έως τα τέλη Αυγούστου, με περίπου 4.100 ανθρώπους να έχουν προγραμματιστεί να το μετακινήσουν συνολικά κατά 5 μέτρα. Πρόκειται για μια συμβολική προσπάθεια που ενισχύει το αίσθημα της κοινότητας, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 73 μέτρα θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση μηχανημάτων έως το τέλος του έτους.

Ο κεντρικός πύργος του κάστρου Χιροζάκι είναι ένα από τα μόλις 12 αντίστοιχα κτίσματα που έχουν απομείνει στην Ιαπωνία και το μοναδικό στην περιοχή Τοχόκου, στα βορειοανατολικά της χώρας. Έδρα της φυλής Τσουγκάρου, το κάστρο ολοκληρώθηκε το 1611, όμως ο αρχικός πύργος καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1627, όταν κεραυνός προκάλεσε έκρηξη σε αποθήκη πυρίτιδας. Το σημερινό κτίσμα ανακατασκευάστηκε το 1810 και το κάστρο αποτελεί πλέον το επίκεντρο ενός πάρκου που προσελκύει περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο κατά την περίοδο ανθοφορίας των κερασιών.

Λόγω των εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, ο πύργος δεν θα είναι προσβάσιμος στους τουρίστες για αρκετά χρόνια. «Μόλις επιστρέψει στην αρχική του βάση, θα ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης του πύργου και ολόκληρη η κατασκευή θα καλυφθεί», δήλωσε ο Χαγιασάκα. «Με τα σημερινά δεδομένα, αναμένουμε να ανοίξει ξανά για τους επισκέπτες το 2033».

Πηγή: ethnos.gr