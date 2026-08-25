59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής»: Στις 27 Αυγούστου η εκκίνηση

Με ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές, με κάποια από τα καλύτερα ελληνικά αγωνιστικά ιστιοφόρα και με mega yacht θα «ανοίξει» πανιά, στις 27 Αυγούστου, ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής».

Πρόκειται για έναν εκ των μακροβιότερων αγώνων της ελληνικής ιστιοπλοΐας και οι, γεμάτες αγωνιστικές προκλήσεις, ιστιοδρομίες του καθώς και η παροιμιώδης ανδριώτικη φιλοξενία αποτελούν δέλεαρ για ιστιοπλόους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκκίνηση θα δοθεί από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης και η πρώτη διαδρομή είναι 72 ναυτικά μίλια.

«Και αυτή τη χρονιά η πανσέληνος θα «συνοδέψει» τον Αγώνα. Εφέτος, θα μας λείψει ο Χριστόφορος Στράτος, ο οποίος υπήρξε στυλοβάτης και τον απωλέσαμε άκαιρα. Στη μνήμη του θα αρχίσει από αυτή τη χρονιά μία μαθητεία για νέους ιστιοπλόους, μέχρι 25 ετών, που παίρνουν πρώτη φορά μέρος στον αγώνα και θα φέρει το όνομα του Χριστόφορου. Τα προγνωστικά αναφέρουν καλές συνθήκες για ιστιοπλοΐα. Σημαντική παρουσία θα έχει, για ακόμη μία χρονιά, η «Eurobank Private Banking», Naming Partner του Αγώνα, με το Group Private Banking να συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης και να προσφέρει φιλοξενία στο νησί σε σημαντικές προσωπικότητες. Όπως πάντα, θα υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις και επιφυλάσσονται και εκπλήξεις. Ο αργυρός χορηγός «Porsche» θα κάνει την πρώτη παρουσίαση της ηλεκτρικής Cayenne στο πλαίσιο της διοργάνωσης», δήλωσε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου της Άνδρου Φαίδων Ταμβακάκης.

Ανάμεσα στα ιστιοφόρα που θα πάρουν μέρος θα είναι και το «Velos Eurobank Private Banking» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή. «Ο Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου "Ι.Β. Γουλανδρής" έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής ιστιοπλοΐας, συνδυάζοντας την αγωνιστική διάκριση με τη συνέπεια, τη διάρκεια και τον διεθνή προσανατολισμό. Για την Eurobank, η διαχρονική στήριξη της διοργάνωσης αντανακλά την αξία που αποδίδουμε στις σχέσεις που χτίζονται με εμπιστοσύνη, εξελίσσονται στον χρόνο και δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα. Είναι ιδιαίτερη χαρά να συμβάλλουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός θεσμού που, εδώ και δεκαετίες, εμπνέει ανθρώπους διαφορετικών γενεών και αναδεικνύει την Ελλάδα διεθνώς», δήλωσε ο επικεφαλής του Group Private Banking Γιώργος Ερτζάν.

Η διοργάνωση της Άνδρου συγκαταλέγεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, του ιστορικότερου ομίλου της χώρας μας. «Ο αγώνας της Άνδρου κατέχει ιδιαίτερη θέση στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος. Είναι ένας αγώνας που συνδυάζει την απαιτητική ανοικτή θάλασσα του Αιγαίου με τη ναυτική παράδοση ενός τόπου που έχει προσφέρει στην ελληνική και στην παγκόσμια ναυτιλία όσο λίγοι. Με 16 συμμετοχές η διοργάνωση πραγματοποιείται και φέτος σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για τη συνεπή και ουσιαστική του συμβολή. Η συνδιοργάνωση αυτή δεν είναι τυπική· είναι ο λόγος για τον οποίο ο αγώνας έχει ρίζες στο νησί και όχι απλώς τερματισμό σε αυτό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Eurobank Private Banking, Naming Partner του Αγώνα, και το Group Private Banking ως Χρυσό Χορηγό για τη στήριξή της ως Μεγάλος Χορηγός. Η συνεργασία με έναν θεσμό που αντιλαμβάνεται τη σημασία της μακροπρόθεσμης δέσμευσης μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε τον αγώνα με ορίζοντα και όχι από χρονιά σε χρονιά. Εύχομαι σε όλα τα πληρώματα καλούς ανέμους και ασφαλή πλεύση», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ν.Ο.Ε. Γιώργος Προκοπίου.

Η Ελλάδα έχει, διαχρονικά, συνδέσει την ιστορία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφειά της με τη θάλασσα. Η Άνδρος, με τη μακραίωνη ναυτική της παράδοση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές αυτής της ταυτότητας και ο Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι.Β. Γουλανδρής» έναν θεσμό που την αναδεικνύει με συνέπεια και διεθνή προσανατολισμό. Η Eurobank, ως Naming Partner του Αγώνα, και το Group Private Banking, που συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός για ένατη συνεχή χρονιά, στηρίζουν διαχρονικά τη διοργάνωση και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός θεσμού με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ιστιοπλοΐα και τη ναυτική παράδοση της χώρας. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με την έναρξη του Generation Forward, της νέας πρωτοβουλίας του Group Private Banking που αναδεικνύει τη σημασία της διαγενεακής συνέχειας.

Ο 59ος «Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής» διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Η πρώτη ιστιοδρομία θα έχει ως τερματισμό τη Χώρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία παράκτια κούρσα ενώ το αγωνιστικό σκέλος θα ολοκληρωθεί με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο.

Η διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα ισχυρό χορηγικό σχήμα, με συνεργάτες που στηρίζουν τη διαχρονική ανάπτυξη του θεσμού και συμβάλλουν στην ανάδειξη της διοργάνωσης και της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Χρυσός χορηγός: Eurobank Private Banking. Αργυρός: Porsche. Χορηγοί: Leonidas Vrondissis, Von Poll Greece, Kir Gianni, L Papaphilippou & Co LLC, Kourtesis Wine Estate Andros, Μπύρα Νήσος, Alina & Leonidas Polemis. Υποστηρικτές: Explore Andros, Οικογένεια Βαφειά, Οικογένεια Σταματιάδη, Ζαχαροπλάστείο Δ. Κ. Λάσκαρη, Riva Rentals, Zarbis, Αndrop, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Ευ Άνδρος Λεμόνι, Symbeeosis, Κατερίνα Μωραΐτου – Μαρκιανού, Πανταζής Κατασκευαστική, Doculand, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Ταξιδιωτικοί Χορηγοί: Golden Star Ferries, Fast Ferries. Χορηγοί Επικοινωνίας: ΣΚΑΪ, Ανδριακή Press, Asteras Radio, Εν Άνδρω, Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Άνδρου, Ευ Άνδρος Ετήσια Ελεύθερη Έκδοση Άνδρου, Andros Livadia.