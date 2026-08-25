Σκληρές εικόνες: Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας του αρχηγού της «καυκάσιας μαφίας» στο Ισραήλ

Μια σοκαριστική εν ψυχρώ εκτέλεση σημειώθηκε την Κυριακή (23/8) στην Καισάρεια, έξω από πρατήριο καυσίμων, με θύμα τον επικεφαλής της λεγόμενης «καυκάσιας μαφίας» του Ισραήλ, Γιανίς Γιουσάγεφ.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια δολοφονία, καταγράφεται η στιγμή που ο δράστης τον πλησιάζει από πίσω και τον πυροβολεί στο κεφάλι από πολύ κοντινή απόσταση.

Ειδικότερα, στο βίντεο φαίνεται ο Γιουσάγεφ να βγαίνει από εστιατόριο που βρίσκεται στον χώρο του πρατηρίου μαζί με άλλους δύο άντρες και να κατεβαίνει τις σκάλες. Από την αντίθετη πλευρά βρίσκεται ο δράστης. Φορώντας γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρο παντελόνι cargo και λευκό καπέλο του μπέιζμπολ, έχοντας τα χέρια στις τσέπες, τον προσεγγίζει από πίσω και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Ο Γιουσάγεφ έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και συλλέγοντας στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη χρησιμοποιήθηκε και ελικόπτερο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του υπόπτου. Οι Αρχές εξετάζουν το παρελθόν και τις διασυνδέσεις του Γιουσάγεφ στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, αναζητώντας το κίνητρο της εκτέλεσης και τα πρόσωπα που ενδεχομένως βρίσκονται πίσω από αυτή.

Yanis Yushayev, reported head of the Kafkazi (Caucasian) organized crime group in Israel, was assassinated in broad daylight at a Caesarea gas station.



Security cameras caught the entire hit.

According to initial reports, the gunman carried out the killing while wearing an… — Louis Montoya (@montoyalouis1) August 24, 2026

Το πλούσιο «βιογραφικό» του Γιουσάγεφ

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και πρόσωπα που γνωρίζουν τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στις περιοχές Χαντέρα και Ορ Ακίβα, ο Γιουσάγεφ είχε αναπτύξει με την πάροδο των ετών ένα ευρύ δίκτυο επαφών με γνωστά πρόσωπα του τοπικού υποκόσμου. Μεταξύ αυτών ήταν ο Πάτρικ Κρασνοπόλσκι, ο οποίος περιγράφεται ως στενός συνεργάτης και «δεξί χέρι» του, καθώς και ο Όσερ Σμίλοφ.

Ο Γιουσάγεφ και ο Κρασνοπόλσκι είχαν συλληφθεί τον Ιούνιο του 2025 ως ύποπτοι για εμπλοκή σε πυροβολισμούς και επιθέσεις με χειροβομβίδες εναντίον επιχειρήσεων στην Ορ Ακίβα. Και οι δύο, ωστόσο, αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Τον Μάρτιο του 2026, ο Κρασνοπόλσκι και ο Σμίλοφ συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας αντιπάλου τους στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο Γιουσάγεφ φέρεται επίσης να διατηρούσε σημαντική συμμαχία με τους Έλι και Ματάν Αρμπίβ, οι οποίοι θεωρείται ότι είχαν υπό τον έλεγχό τους δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρύτερη περιοχή της Χαντέρα. Οι ισραηλινές Αρχές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα λειτουργούσαν ως ενιαία εγκληματική ομάδα με δραστηριότητα στη Χαντέρα, την Ορ Ακίβα, την Καισάρεια και σε τμήματα της περιοχής Σαρόν.

Η έρευνα για τη δολοφονία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η εκτέλεση συνδέεται με τις δραστηριότητες και τις αντιπαλότητες στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Πηγή: ethnos.gr