Νεοσύλλεκτος... Μπαλούρδος: Όχι και τόσο καλός Ρώσος στρατιώτης παραλίγο να ανατιναχθεί μόνος του

Ένας αδέξιος Ρώσος νεοσύλλεκτος παραλίγο να ανατιναχθεί, όταν δυσκολεύτηκε να σημαδέψει με έναν εκτοξευτήρα πυραύλων και κατέληξε να εκτοξεύσει το βλήμα… στα πόδια του, σύμφωνα με βίντεο από την εκπαίδευση.

Η άσκηση χειρισμού όπλου, η οποία αναρτήθηκε τη Δευτέρα (24/8) σε ουκρανικό κανάλι στο Telegram, δείχνει τον άτυχο εκπαιδευόμενο να στέκεται σε ένα ανοιχτό πεδίο, την ώρα που ετοιμάζει τον εκτοξευτήρα RPG.

Ο άνδρας δυσκολεύεται να ισορροπήσει το όπλο στον ώμο του, με αποτέλεσμα αυτό να γλιστρήσει προς τα εμπρός και να του φύγει από τα χέρια, τη στιγμή που η ρουκέτα εκτοξεύεται και καρφώνεται στο έδαφος μόλις λίγα εκατοστά μπροστά του. Ευτυχώς για τον ίδιο, σύμφωνα και με τη New York Post, η ρουκέτα δεν εξερράγη και χώθηκε στο έδαφος, εκτοξεύοντας σύννεφα σκόνης και χώματος πάνω του.

Ο νεοσύλλεκτος και το άτομο που τραβούσε το βίντεο έσπευσαν αμέσως να απομακρυνθούν τρομαγμένοι από το σημείο, καθώς το βλήμα κάπνιζε ακόμη. Τέτοιες ρουκέτες συνήθως δεν είναι σχεδιασμένες να πυροδοτούνται πριν διανύσουν μια συγκεκριμένη απόσταση από τη στιγμή της εκτόξευσής τους.

Ακούγεται επίσης ένας άνδρας, εκτός πλάνου, να βρίζει στα ρωσικά τον εμβρόντητο εκπαιδευόμενο για το φιάσκο, ενώ ο εμφανώς αμήχανος νεοσύλλεκτος προσαρμόζει ξανά το κράνος του. Παραμένει άγνωστο πότε και πού ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό.

Το διαδικτυακό «trend» των νεοσύλλεκτων

Οι γκάφες νεοσύλλεκτων Ρώσων στρατιωτών έχουν γίνει viral από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τον περασμένο μήνα, ένα παρόμοιο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε έναν στρατιώτη να χάνει τον έλεγχο ενός πυργίσκου πολυβόλου, ο οποίος τον εκτόξευσε από την πλατφόρμα.

Όπως και στην περίπτωση της αποτυχημένης εκπαίδευσης με τον εκτοξευτήρα RPG, ο νεοσύλλεκτος παραλίγο να σκοτώσει τον εκπαιδευτή του με το όπλο που είχε βγει εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με την αμερικανική δεξαμενή σκέψης Center for Strategic and International Studies, η Ρωσία χάνει φέτος περισσότερους από 30.000 στρατιώτες τον μήνα, αριθμός που ξεπερνά τον μηνιαίο ρυθμό στρατολόγησης της Μόσχας, ο οποίος υπολογίζεται στις 27.000.

Πηγή: ethnos.gr