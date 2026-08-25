Back to School με Lidl Plus διαγωνισμό!

Από 24 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η Lidl Ελλάς μάς επιστρέφει στα σχολεία προσφέροντας 50 Lenovo LOQ laptops και 50 Apple iPads Pro 11, ενισχύοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες στη νέα τους αφετηρία.

Με τη μετάβαση από τη θερινή περίοδο στη νέα σχολική χρονιά, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει σταθερά τη δέσμευσή της να βρίσκεται στο πλευρό των καταναλωτών και των οικογενειών τους, συνδυάζοντας την προσφορά προσιτών ποιοτικών επιλογών με πρωτοβουλίες ουσιαστικής ανταμοιβής.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ανακοινώνει τη διεξαγωγή του μεγάλου διαγωνισμού «Back to School» μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή Lidl Plus. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην τεχνολογική ενίσχυση των μαθητών και των μαθητριών για τη νέα ακαδημαϊκή και σχολική περίοδο, προσφέροντας σε 100 νικητές εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας:

50 φορητούς υπολογιστές Lenovo LOQ υψηλών επιδόσεων, ιδανικούς για τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη μελέτη των μαθητών.

50 tablets Apple iPad Pro 11 , παρέχοντας ευελιξία και σύγχρονες δυνατότητες ψηφιακής μάθησης.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι σχεδιασμένη ώστε να ενσωματώνεται άμεσα στις καθημερινές αγορές των καταναλωτών:

Κάθε αγορά αξίας 20 ευρώ και άνω σε οποιοδήποτε κατάστημα της Lidl Ελλάς αντιστοιχεί σε μία (1) συμμετοχή. Η καταχώρηση πραγματοποιείται με τη σάρωση της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus στο ταμείο κατά τη συναλλαγή. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις συμμετοχές τους απευθείας μέσω της εφαρμογής έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Για τη Lidl Ελλάς, η παροχή προστιθέμενης αξίας αποτελεί διαρκή εταιρική δέσμευση που διέπει το σύνολο της λειτουργίας της. Παράλληλα με τις στοχευμένες ενέργειες επιβράβευσης, η εφαρμογή Lidl Plus συνεχίζει να προσφέρει καθημερινά στους πελάτες της αποκλειστικές εκπτώσεις, προσωποποιημένα κουπόνια και επιπλέον προνόμια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξοικονόμηση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα την εγγραφή σας και πάρτε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό της Lidl Ελλάς!

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