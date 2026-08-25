Η εθνική για την πρόκριση στους «16» με αντίπαλο την Αυστρία

Μία νίκη μακρυά από τους «16» του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, βρίσκεται η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών. Οι Ελληνίδες διεθνείς θ΄αντιμετωπίσουν το απόγευμα (17:00, ΕΡΤ) την ομάδα της Ασυτρίας και σε περίπτωση νίκης, θα πάρουν την ιστορική πρόκριση για την συνέχεια της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, μετρά μία ήττα από την Τσεχία και δύο νίκες επί της Ουκρανίας με 3-2 και της Βουλγαρίας με 3-1, με αποτέλεσμα να βρίσκεται με «το ένα πόδι» στους «16» της Ευρώπης.

Η Αυστρία, επέστρεψε σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μετά από 55 (!) χρόνια και στην εφετνή διοργάνωση, έχει γνωρίσει τρεις ήττες με 3-0 σε ισάριθμες αναμετρήσεις, με τις Σερβία, Τσεχία και Ουκρανία.

«Θεωρητικά παίζουμε με την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, όμως στο δικό μου το μυαλό είναι το πιο επικίνδυνο ματς. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα οι δύο νίκες, οπότε περιμένω να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, να μπούμε το ίδιο επιθετικοί όπως στα προηγούμενα παιχνίδια και σίγουρα μετά τη μία ημέρα ξεκούρασης να κάνουμε και μια καλή εμφάνιση που θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο και θα μας δώσει ακόμη μεγαλύτερη στην αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ