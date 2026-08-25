Βενζίνη: Φόβοι για 2,5 ευρώ – «Οι δεξαμενές των διυλιστηρίων είναι άδειες»

Σε ανοδική τροχιά συνεχίζει να κινείται η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, καθώς έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε σχεδόν ολόκληρη την χώρα.

Εκπρόσωποι της αγοράς που μίλησαν στο iEidiseis ανέφεραν πως το ενδεχόμενο η τιμή να φτάσει ακόμη και τα 2.5 ευρώ το λίτρο το προσεχές χρονικό διάστημα είναι ορατό, καθώς οι δεξαμενές των διυλιστηρίων έχουν περιορισμένα αποθέματα. Πλέον, όλοι ελπίζουν να μην κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς θα πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις και για την ελληνική αγορά.

Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων, την περασμένη Κυριακή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κυμαινόταν στα 2,024 ευρώ/λίτρο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε μόλις 4 νομούς της χώρας η τιμή της αμόλυβδης είναι χαμηλότερη από 2 ευρώ/λίτρο. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στους νομούς: Κυκλάδων (2,271 ευρώ/λίτρο), Δωδεκανήσου (2,151 ευρώ/λίτρο), Λευκάδος (2,111) ευρώ/λίτρο), Κεφαλληνίας (2,107 ευρώ/λίτρο), Λέσβου (2,106 ευρώ/λίτρο), Ευρυτανίας (2,092 ευρώ/λίτρο), Κέρκυρας (2,071 ευρώ/λίτρο), Ηρακλείου (2,062 ευρώ/λίτρο) και Ευβοίας (2,050 ευρώ/λίτρο).

Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές και στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς στην Αττική η τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 2 ευρώ/λίτρο, στη Θεσσαλονίκη τα 2,003 ευρώ/λίτρο και στην Αχαΐα τα 2,014 ευρώ/λίτρο.

Από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη

Ταυτόχρονα, η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας παραμένει ιδιαιτέρως υψηλή -και- συγκριτικά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τις τιμές των καυσίμων που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 20 Αυγούστου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης κυμαινόταν στα 2,002 ευρώ/λίτρο. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. κυμαινόταν στα 1,923 ευρώ/λίτρο.

Συνολικά, μόλις πέντε χώρες –Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Γαλλία– είχαν υψηλότερη τιμή από τη χώρα μας.

Αντιστρόφως ανάλογη είναι η κατάσταση εφόσον δεν ληφθούν υπόψη οι φόροι, καθώς σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα έχει υψηλότερη τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη μόνο από συνολικά 9 κράτη – μέλη της Ε.Ε. Πρόκειται για γεγονός που αναδεικνύει ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ παραμένουν σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα στη χώρα μας.

«Δεν θα σταματήσουν οι ανατιμήσεις»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο iEidiseis ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, «δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν ανατιμήσεις στην αντλία, όπως δεν έχουν σταματήσει μέχρι σήμερα. Αυτή την εβδομάδα, θα έχουμε τις ανατιμήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, όπου η τιμή του βαρελιού κινήθηκε στα 94 δολάρια το βαρέλι. Το πρωί της Δευτέρας, η τιμή του βαρελιού βρέθηκε στα 91 ευρώ το βαρέλι».

Επομένως, «αν συνεχιστεί μια πτωτική τάση, μπορεί να υπάρξει μια πτώση από την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι ανατιμήσεις πραγματοποιούνται στην Ελλάδα μετά από 4 ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι δύσκολα τα πράγματα».

«Οι δεξαμενές των διυλιστηρίων είναι άδειες»

Παρόλα αυτά, όπως σημείωσε ο ίδιος, «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει κι αν θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις. Βλέπουμε ένα “ασανσέρ” στις τιμές. Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει».

Πάντως, ο κ. Ασμάτογλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η τιμή της αμόλυβδης να φτάσει το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, επειδή «οι δεξαμενές των διυλιστηρίων είναι άδειες. Οι παραγγελίες που δίνονται πλέον δεν είναι μακροπρόθεσμες μέσω τρίμηνων συμβολαίων, επειδή η τιμή είναι πολύ υψηλή και κανείς δεν τολμάει να αγοράσει μεγάλη ποσότητα. Έχουν τελειώσει τα αποθέματα και πλέον έχουμε ότι έρχεται. Επομένως, αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Ποιος θα αγοράσει καύσιμα όταν η τιμή θα είναι στα 2,5 ευρώ/λίτρο;».

Άλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξημένη τιμή της βενζίνης τους τελευταίους μήνες, έχουν οδηγήσει στο «να περιοριστούν πάρα πολύ οι μετακινήσεις, όπως προκύπτει από τις συνολικές πωλήσεις καυσίμων. Επίσης, είδαμε και μέσα στον Αύγουστο ότι στα αστικά κέντρα υπήρχε μεγάλη κίνηση συγκριτικά με παλαιότερα έτη, επειδή πολλοί πολίτες δεν πήγαν διακοπές ή περιόρισαν τη διάρκειά τους».

«Έχει αυξηθεί κατά 30% η τιμή του πετραλαίου μπρέντ»

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, δήλωσε στο iEidiseis ότι «θα δούμε κάποιες ανατιμήσεις, -κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης- και τις επόμενες ημέρες, που θα είναι αποτέλεσμα των αυξήσεων των προηγούμενων ημερών. Η αμόλυβδη θα παραμείνει περίπου σε αυτά τα επίπεδα».

Άλλωστε, όπως σημείωσε ο ίδιος, «μηχανικά πια, οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων δεν ακολουθούν το πετρέλαιο τύπου μπρέντ. Αυτό αφορά ειδικά το πετρέλαιο, η βενζίνη έχει κάποια συσχέτιση με την τιμή του πετρελαίου τύπου μπρεντ. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι από την 1η Ιουλίου μέχρι σήμερα, έχει αυξηθεί κατά 30% η τιμή του μπρεντ, ενώ των διυλισμένων προϊόντων κατά περίπου 5%».

«Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα πετρελαίου κίνησης»

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, δύο είναι τα πιθανά σενάρια που μπορεί να οδηγήσουν σε μη σταθεροποίηση των τιμών στα σημερινά επίπεδα: «η κυβέρνηση να σταματήσει την επιδότηση -που όπως λέει θα την συνεχίσει- και να ξεπεράσει τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ως σενάριο».

Παρόλα αυτά, ο ίδιος θεωρεί πως «το πιθανότερο είναι ότι η τιμή θα σταθεροποιηθεί στα 85-95 δολάρια το βαρέλι, εκτός αν τύχει κάτι σοβαρό όπως να χτυπήσει ένας πύραυλος τη Βουλγαρία ή τη Σούδα, δηλαδή να φύγει ο πόλεμος από τον Περσικό Κόλπο. Τότε μόνο θεωρώ ότι θα δούμε πολύ σοβαρές καταστάσεις».

Σημειώνεται πως η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης κυμαίνεται πλέον στα 2,035 ευρώ/λίτρο. Όπως σχολίασε ο κ. Παπαγεωργιου, «το πετρέλαιο κίνησης επηρεάζεται πιο άμεσα, επειδή αυτό χρειάζεται περισσότερο η αγορά. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα πετρελαίου κίνησης, επειδή έχει πέσει πολύ η δυναμική των διυλιστηρίων σε διύλιση πετρελαίου. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι έχουν χτυπηθεί διυλιστήρια σε Σαουδική Αραβία και Ρωσία».