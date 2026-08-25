Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις ο Καντέρ: «Είμαι γυναικά, θα έπρεπε να με αφήσουν να αγωνιστώ στο WNBA» (vid)

Ο Ένες Καντέρ συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις, με τον ίδιο να δηλώνει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι είναι γυναικά, σημειώνοντας ότι πρέπει να τον αφήσουν να αγωνστεί στο WNBA.

Mετά την ένταση που προκλήθηκε από την είσοδό του σε αγώνα του WNBA, όπου μια παίκτρια έγινε έξω φρενών με την παρουσία του στο γήπεδο και άνοιξε διάλογο μαζί του, με αποτελέσμα ο Τούρκος να απομακρυνθεί από την ασφάλεια του γηπέδου, ο Καντέρ συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του.

Το WNBA, με απόφασή του ξεκαθάρισε πως ο Καντέρ δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να συμμετάσχει στη λίγκα, παρά το γεγονός πως αυτοπροσδιορίζεται σαν γυναίκα.

Ο Καντέρ, φιλοξενήθηκε στο πάνελ του «Fox News», όπου και κλήθηκε να μιλήσει για το συμβάν στο γήπεδο αλλά και για το γεγονός ότι η λίγκα δεν τον αφήνει να αγωνιστεί. Ο Τούρκος άσος τόνισε πως είναι... γυναίκα, άρα θα έπρεπε να μπορεί να βρεθεί εντός του WNBA. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του καταστατικού του πρωταθλήματος, το οποίο αναφέρει πως όποιος κάνει το ίδιο με αυτόν, έχει δικαιώμα συμμετοχής.

«Στο άρθρο 13 του καταστατικού του WNBA αναφέρεται πως όποιος αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα, μπορεί να αγωνιστεί στο WNBA. Είμαι γυναίκα, θα έπρεπε να μου επιτρέψουν να παίξω».