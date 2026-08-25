Τα νεότερα για την υγεία του Αντώνη Πανούτσου - «Χαραμάδα» αισιοδοξίας για τους γιατρούς (vid)

Για περισσότερο από έναν μήνα νοσηλεύεται ο Αντώνης Πανούτσος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, μετά τη μόλυνση με τον ιό του Δυτικού Νείλου Η περιπέτεια του γνωστού αθλητικογράφου ξεκίνησε δυο μέρες πριν τον φετινό τελικό του Μουντιάλ, όταν ανέβασε υψηλό πυρετό και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Από την πρώτη κιόλας εκτίμηση της κλινικής του εικόνας, οι θεράποντες ιατροί έθεσαν ως πιθανό ενδεχόμενο την εγκεφαλίτιδα, δηλαδή μια σοβαρή φλεγμονή του εγκεφάλου, η οποία μπορεί να προκληθεί από διαφορετικούς ιούς.

Μία μέρα μετά παρουσίασε σηπτικό επεισόδιο και στις 19 Ιουλίου εισήχθη σε ΜΕΘ. Το επόμενο διάστημα διαγνώστηκε με ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ προέκυψαν και σοβαρές επιπλοκές, που επιδείνωσαν την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με την εκπομπή "Live News" του Mega, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερά κρίσιμη, είναι διασωληνωμένος και ο οργανισμός του υποστηρίζεται από ισχυρά φάρμακα, προκειμένου οι γιατροί να διατηρήσουν απολύτως σταθερές την πίεση και τους σφυγμούς του. Προσπαθούν δηλαδή να κρατήσουν τις επιπλοκές μακριά από τα άλλα ζωτικά όργανα, δηλαδή την καρδιά, τους πνεύμονες και τους νεφρούς.

Πάντως, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα βγει νικητής από τη μάχη και θα επιστρέψει στο σπίτι του και στην καθημερινότητά του.

Ο Αντώνης Πανούτσος έχει διαρκώς στο πλευρό του την κόρη και τη σύντροφό του που αγωνιούν. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του ενημερώνονται για την υγεία του καθημερινά.

Πηγή: thetoc.gr