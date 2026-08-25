Η Μπαρτσελόνα γιόρτασε την 100ή επέτειο του τμήματος μπάσκετ

Η ομάδα μπάσκετ της Μπαρτσελόνα συμπληρώσε έναν αιώνα ιστορίας, με τους «μπλαουγκράνα» να το γιορτάζουν, παρουσιάζοντας και το ξεχωριστό λογότυπο στην φανέλα.

Η μπασκετική Μπαρτσελόνα έκλεισε ένα αιώνα ζωής και οι Καταλανοί προχώρησαν στην ανακοίνωση σχετικών εκδηλώσεων.

Ο σύλλογος παρουσίασε το ξεχωριστό λογότυπο που θα συνοδέψει την ομάδα στην εκατοστή της σεζόν, ενώ προβλήθηκαν και τροποποιήσεις στη φανέλα της ομάδας.

Παράλληλα έλαβε χώρα και μια εκδήλωση στην οποία έδωσε ομιλία ο πρόεδρος της ομάδας (Ζοάν Λαπόρτα), ενώ θρύλοι στης ομάδας έστειλαν τις ευχές τους.

Δείτε τις εορταστικές αναρτήσεις της Μπαρτσελόνα για τα 100 χρόνια: