Το μυστήριο του «Theorema»: Πού χάθηκαν τα ίχνη του 66χρονου Ισπανού στο Ιόνιο – Στο επίκεντρο η σύζυγός του

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκό, ο οποίος φέρεται να έπεσε από το ιστιοφόρο του ενώ ταξίδευε με τη σύζυγό του από τη Σικελία προς την Ελλάδα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται στο Ιόνιο, ωστόσο όσο περνούν οι ημέρες πληθαίνουν τα ερωτήματα για όσα συνέβησαν πάνω στο σκάφος μετά την πτώση του στη θάλασσα και κυρίως για τις τρεις ημέρες που μεσολάβησαν μέχρι να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Η ιταλική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε στο Euronews ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 66χρονου παραμένει ενεργή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδώσει καρπούς.

Το θρίλερ άρχισε στις 21 Αυγούστου, όταν οι ιταλικές Αρχές ενημερώθηκαν από το ελληνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την πτώση άνδρα από το ιστιοφόρο «Theorema».

Οι έρευνες συντονίζονται από την Ακτοφυλακή του Ρέτζιο Καλάμπρια και επικεντρώνονται σε περιοχή που προσδιορίστηκε με βάση το τελευταίο στίγμα AIS του ιστιοφόρου, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Capo Spartivento, εντός της ιταλικής ζώνης έρευνας και διάσωσης.

Η πτώση στη θάλασσα και η εκδοχή της οικογένειας

Ο 66χρονος είχε αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του, Κάρμεν Ντίαθ, από τις Συρακούσες της Σικελίας με προορισμό την Πύλο.

Σύμφωνα με την εκδοχή που έχει μεταφέρει η οικογένεια, ο επιχειρηματίας είχε πιάσει έναν τόνο και την ώρα που βρισκόταν στο κατάστρωμα γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα.

Η σύζυγός του φέρεται να προσπάθησε να τον βοηθήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να σταματήσει το ιστιοφόρο, το οποίο συνέχισε την πορεία του και απομακρύνθηκε από το σημείο όπου είχε πέσει ο 66χρονος.

Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, η γυναίκα βρέθηκε σε κατάσταση σοκ και παρέμεινε για περίπου τρεις ημέρες μόνη της πάνω στο σκάφος, χωρίς να μπορέσει να ζητήσει βοήθεια λόγω έλλειψης τηλεφωνικού σήματος.

Όταν τελικά απέκτησε κάλυψη, επικοινώνησε με φίλο της οικογένειας που είχε γνώσεις ναυσιπλοΐας. Εκείνος ενημέρωσε τις ισπανικές υπηρεσίες θαλάσσιας διάσωσης και στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές σε Ιταλία και Ελλάδα.

Η ελληνική Ακτοφυλακή εντόπισε το ιστιοφόρο περίπου 18 ναυτικά μίλια από την Πύλο και στην επιχείρηση συνδρομής συμμετείχαν περιπολικά σκάφη και αλιευτικό.

Η Κάρμεν Ντίαθ παραμένει έκτοτε στην Πύλο και, σύμφωνα με τον γιο της, Σέρχιο, αρνείται να επιστρέψει στην Ισπανία χωρίς τον σύζυγό της. «Μέχρι να βρεθεί ο μπαμπάς, δεν θέλω να επιστρέψω», επαναλαμβάνει.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για τις τρεις ημέρες

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται όσα συνέβησαν από τη στιγμή της πτώσης του 66χρονου μέχρι την ειδοποίηση των Αρχών.

Η σύζυγός του είναι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε πριν εξαφανιστεί και η κατάθεσή της θεωρείται καθοριστική για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το VHF του ιστιοφόρου για την αποστολή σήματος κινδύνου, ανεξάρτητα από την απουσία κάλυψης κινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γυναίκα διέθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και εξετάζεται εάν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό επικοινωνίας του σκάφους.

Παράλληλα, οι Αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μετά την πτώση και εάν υπήρχε δυνατότητα να επιβραδυνθεί ή να σταματήσει η πορεία του ιστιοφόρου προτού απομακρυνθεί από τον 66χρονο.

Ερωτήματα υπάρχουν και για τα διαθέσιμα σωστικά μέσα. Εξετάζεται εάν υπήρχαν άμεσα προσβάσιμα σωσίβια ή άλλα μέσα επίπλευσης που θα μπορούσαν να ριχτούν στη θάλασσα, καθώς και εάν μπορούσε να αξιοποιηθεί η βοηθητική λέμβος του ιστιοφόρου για την προσέγγισή του.

Κρίσιμο θεωρείται επίσης να εξακριβωθεί η ακριβής πορεία του σκάφους κατά το διάστημα των τριών ημερών, πότε και πού εμφανίστηκε ξανά τηλεφωνικό σήμα και γιατί η πρώτη επικοινωνία έγινε με πρόσωπο της οικογένειας και όχι απευθείας με υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ieidiseis.gr