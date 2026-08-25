Ιμπόν Ναβάρο: «Τα ατομικά στατιστικά δεν οδηγούν σε καλύτερο... μισθό, αλλά τα αποτελέσματα της ομάδας»

Ο Ιμπόν Ναβάρο σε δηλώσεις του μετά την πρώτη συγκέντρωση του Ερυθρού Αστέρα ενόψει της νέας σεζόν στάθηκε στην φιλοσοφία που ακολουθεί όλα τα χρόνια, σημειώνοντας πως τα καλά ποσοστά των παικτών δεν επιφέρουν καλύτερο μισθό για τους ίδιους.

Ο Ερυθρός Αστέρας πραγματποίησε την πρώτη του συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να έχει δώσει στον Ιμπόν Ναβάρο τα κλειδιά της... νέας εποχής.

Ο Ισπανός τεχνικός στις πρώτες του δηλώσεις έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νέα σεζόν και την φιλοσοφία που πρόκειται να ακολουθήσει, με τον ίδιο να είναι ικανοποιημένος με την δουλεια και την ενέργεια που δείχνουν οι παίκτες του.

«Παρότι μας λείπουν πολλοί παίκτες και δεν έχουμε πολύ χρόνο, αισθάνομαι ότι τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια, ότι ανυπομονούν να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Φυσικά, το συναίσθημα είναι εξαιρετικά θετικό, αλλά αυτό είναι και το φυσιολογικό», τόνισε αρχικά ο Ίμπον Ναβάρο.

«Τα νεαρά παιδιά μας βοήθησαν πολύ και θα συνεχίσουν να το κάνουν και τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι από αυτούς θα μας ακολουθήσουν και στο πρώτο φιλικό τουρνουά, γιατί πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί με τους παίκτες που βρίσκονται στις εθνικές ομάδες, να ελέγχουμε τις προπονήσεις τους, την επιβάρυνσή τους και τον χρόνο συμμετοχής τους» υπογράμμισε.

«Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό πράγμα στην προετοιμασία είναι να μην κάνουμε ένα βήμα πίσω. Αν προπονείσαι, βρίσκεις έναν καλό ρυθμό και στη συνέχεια αντιμετωπίσεις οποιονδήποτε τραυματισμό, επιστρέφεις πίσω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έξυπνοι και να προστατεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους παίκτες. Στο κάτω κάτω, πρόκειται απλώς για φιλικά παιχνίδια και τουρνουά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να χτίσουμε χημεία στην ομάδα, να γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να παίζουμε, αλλά το ίδιο το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η φροντίδα για την υγεία των παικτών».

Στο τέλος των δηλώσεων του, ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε και στα αποδυτήρια, υπογραμμίζοντας ότι η ατομική ποιότητα πρέπει να υποτάσσεται στην επιτυχία της ομάδας.

«Έχουμε πολλή ποιότητα και ταλέντο, αλλά η ουσία βρίσκεται στη συνοχή. Το θέμα είναι να έχουν όλοι τον ίδιο στόχο και να γνωρίζουν όλοι τι είναι αυτό που θα κάνει τη σεζόν τους επιτυχημένη. Δεν είναι όλα θέμα στατιστικής, αλλά αποτελεσμάτων της ομάδας. Αν πετύχουμε ως ομάδα, όλοι θα είναι επιτυχημένοι. Δεν είναι όπως στο παρελθόν, όταν τα καλά στατιστικά και οι αριθμοί οδηγούσαν σε καλύτερο συμβόλαιο ή μεγαλύτερο μισθό. Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα και να τη βοηθήσουμε να κερδίζει»