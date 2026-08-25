Νέα Υόρκη: Πώς εξηγείται το μυστήριο με τους ανθρώπους που βγαίνουν από τους υπονόμους;

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης και η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας της πόλης πραγματοποίησαν έρευνα στο υπόγειο δίκτυο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πίσω από τα παράξενα περιστατικά που έχουν γίνει viral, βρίσκονται άνθρωποι που κατεβαίνουν στους υπονόμους αναζητώντας αντικείμενα αξίας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η New York Post, πρόκειται πιθανότατα για άτομα που ψάχνουν οτιδήποτε μπορεί να έχει καταλήξει κατά λάθος στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης.

Εδώ και δεκαετίες, επίδοξοι «κυνηγοί θησαυρών» έλκονται από το τεράστιο δίκτυο υπονόμων της Νέας Υόρκης, συνολικού μήκους περίπου 12.000 χιλιομέτρων, αναζητώντας πορτοφόλια, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα που μπορεί να έχουν πέσει μέσα από σχάρες και φρεάτια.

Έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής όπου καταγράφηκε το τελευταίο περιστατικό δεν εντόπισε ζημιές στις υποδομές, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά το νέο βίντεο, στο οποίο φαίνονται άτομα να εμφανίζονται μέσα από φρεάτιο σε δρόμο του Μανχάταν, κοντά στο Penn Station.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, σύμφωνα με εκπρόσωπο του NYPD.

Πηγή: news247.gr