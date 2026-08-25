Αυτό είναι το τελικό ρόστερ της Βιλερμπάν για τη σεζόν 2026-27

Η Βιλερμπάν με ανακοίνωση της γνωστοποίησε το τελικό της ρόστερ για την ερχόμενη σεζόν, με το έμψυχο δυναμικό της ομάδας να διαφέρει με αυτό που υπήρχε στην αρχή του καλοκαιριού.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ ξεκίνησε το καλοκαίρι της με τεράστιες βλέψεις για τη σεζόν 2026-27, ανακοινώνοντας σπουδαίες μεταγραφές με στόχο να πρωταγωνιστήσει την ερχόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Η γαλλική ομάδα ενισχύθηκε σημαντικά με παικτες όπως ο Φρανσίσκο, ο Τάις, ο Μπρουκς και ο Ουάιλερ-Μπαμπ, ωστόσο τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή.

Παρά το γεγονός ότι οι παίκτες αυτοί ανακοινώθηκαν κανονικά, η επιτροπή οικονομικού ελέγχου της LNB, έβαλε φρένο στα όνειρα του Πάρκερ, περιορίζοντας το μπάτζετ της ομάδας από τα 59 στα 24 εκατομμύρια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις μεταγραφές των Φρανσίσκο και Τάις σε Παναθηναϊκό και Μακάμπι, ενώ οι Μπρουκς και Oυάιλερ Μπαμπ παραχωρήθηκαν ως δανεικοί σε Βαλένθια και Ερυθρό Αστέρα.

Οι αποχωρήσεις ύστερα από το οικονομικό φιάσκο στη μέση του καλοκαιριού σόκαραν την ομάδα και την ανάγκασαν να χτίσει από την αρχή ένα εγχείρημα με έναν τελείως διαφορετικό προϋπολογισμό.

Οι μόνοι νέοι παίκτες που παρέμειναν στην ομάδα παρά τις οικονομικές δυσχέρειες είναι ο Τζόελ Μπολομπόι, Πάτι Μιλς, Μποθ Γκατς και Ιβ Πονς, ενώ οι Έντγουιν Τζάκσον και Ντέιβιντ Λάιτι ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με τον γαλλικό σύλλογο.

Έτσι ο σύλλογος αναγκάστηκε να προβεί σε μεταγραφές κατώτερου επιπέδου σε σχέση με ότι είχε υπολογίσει και με ανακοίνωση της η γαλλική ομάδα γνωστοποίησε το τελικό ρόστερ για την ερχόμενη σεζόν.