«Δεν μας αφήνουν πολλές ελπίδες» - Μάχη για τη ζωή του δίνει ομογενής μετά από επέμβαση στην Τουρκία

Μάχη για τη ζωή του δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά, ο οποίος υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη μετά από επέμβαση για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων στην Τουρκία.

Ο Αλέξανδρος είχε ταξιδέψει στην Αττάλεια μαζί με τη σύζυγό του, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση. Ωστόσο, μετά τη διαδικασία υπέστη καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαγνώστηκε με σοβαρή υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

«Από μία εγχείρηση ρουτίνας βρίσκεται σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Δεν μας δίνουν πολλές ελπίδες, αλλά η ελπίδα είναι μέσα μας», ανέφερε η σύζυγός του, Μαρία Ζιάκα, μιλώντας στο Mega.

Ο 53χρονος, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, είχε μεταβεί στην Τουρκία στις 20 Ιουλίου. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την τοποθέτηση συνολικά 12 εμφυτευμάτων, έξι στην άνω και έξι στην κάτω γνάθο.

Η επέμβαση είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί με μέθη και τοπική αναισθησία. Σύμφωνα με την περιγραφή της συζύγου του, όμως, οι γιατροί έκριναν ότι ο ασθενής δεν συνεργαζόταν επαρκώς και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ολική αναισθησία.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε, όμως ο 53χρονος δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του.

«Ήταν να κάνει την επέμβαση με μέθη και τοπική αναισθησία. Μου είπαν οι γιατροί ότι δεν συνεργάζεται σωστά και θα γίνει ολική αναισθησία», περιέγραψε η σύζυγός του.

Η επέμβαση διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο

Σύμφωνα με την ίδια, αρχικά είχε ενημερωθεί ότι η διαδικασία θα διαρκούσε περίπου τρεις ώρες. Τελικά, η επέμβαση κράτησε περίπου πέντε ώρες.

Λίγο αργότερα, η εικόνα στην κλινική άλλαξε δραματικά. Ασθενοφόρο έφτασε στον χώρο και ο 53χρονος διακομίστηκε διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Αττάλειας.

Η σύζυγός του περιγράφει τις επόμενες ώρες ως μια περίοδο απόλυτης αγωνίας, καθώς, όπως υποστηρίζει, για αρκετό διάστημα δεν είχε σαφή εικόνα για το τι είχε συμβεί.

Δύο ημέρες αργότερα ενημερώθηκε ότι είχαν εντοπιστεί δύο θρόμβοι, ενώ πέντε ημέρες μετά την επέμβαση εμφανίστηκε εγκεφαλική αιμορραγία.

Η ίδια υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει μια ξεκάθαρη εξήγηση για τα αίτια που οδήγησαν στην τόσο σοβαρή επιπλοκή και εκτιμά ότι το πρόβλημα ενδέχεται να συνδέεται με την αναισθησία ή τη διαδικασία αφύπνισης.

Παράλληλα με την αγωνία για την υγεία του συζύγου της, η Μαρία Ζιάκα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και τη δύσκολη διαδικασία για τον επαναπατρισμό του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, είχε αρχικά εξεταστεί το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη λύση δεν προχώρησε, καθώς, σύμφωνα με την οικογένεια, υπήρξε άρνηση από τουρκικής πλευράς για την προσγείωση του ελληνικού στρατιωτικού αεροσκάφους.

Τελικά, η επιστροφή του 53χρονου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου, με απόφαση και προσωπική έγκριση του υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, με αεροδιακομιδή που συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του και των αυξημένων απαιτήσεων που υπήρχαν για την ασφαλή διακομιδή ενός διασωληνωμένου ασθενούς.

Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο 53χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

«Ευχαριστώ όσους μεσολάβησαν. Ήμασταν με την αδερφή του σαν χαμένες. Πραγματικά μεσολάβησε ο κ. Γεωργιάδης για να βρεθεί τρόπος να γυρίσουμε πίσω, το πολιτικό αεροσκάφος. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν, από την Πολεμική Αεροπορία, το ΕΚΑΒ, το ΚΑΤ. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να έρθουμε νωρίτερα, λόγω της απαγόρευσης της Τουρκίας δεν τα καταφέραμε και παρ’ όλα αυτά μας κράτησαν τη ΜΕΘ», σημειώνει η κυρία Ζιάκα.

Γιατί επέλεξαν την Τουρκία



Η απόφαση του ζευγαριού να απευθυνθεί σε κλινική της Τουρκίας, σύμφωνα με τη σύζυγο, προέκυψε έπειτα από έρευνα που είχαν πραγματοποιήσει σε Καναδά και Ελλάδα.

Βασικό κριτήριο ήταν το ιδιαίτερα υψηλό κόστος των οδοντιατρικών εργασιών στον Καναδά. Η οικογένεια αναζήτησε εναλλακτικές λύσεις και εξέτασε διάφορες κλινικές πριν καταλήξει στην Αττάλεια.

Η Μαρία Ζιάκα υποστηρίζει ότι είχαν προηγηθεί έρευνες σχετικά με την κλινική, τα υλικά που χρησιμοποιούνταν και τα προσόντα του προσωπικού και ότι, με βάση τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, δεν είχαν λόγο να θεωρήσουν ότι υπήρχε αυξημένος κίνδυνος.

Πηγή: iefimerida.gr