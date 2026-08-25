Πλήγμα στους Μπλέιζερς: Ρήξη μηνίσκου ο Σαρπ - Εκτός για έξι μήνες!

Ένα σημαντικό πλήγμα δέχθηκαν οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, αφού ο Σέιντον Σαρπ υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο νεαρός γκαρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο γόνατο και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους έξι μήνες, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της regular season!

Ο 23χρονος γκαρντ αποτελεί βασικό γρανάζι των Μπλέιζερς, έχοντας την περσινή σεζόν 20.8 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά αγώνα σε 55 εμφανίσεις.