Στο σημερινό Center Fox ποιοι φεύγουν από τον Παναθηναϊκό, το τριπλό χτύπημα του Ολυμπιακού, φορ για ΠΑΟΚ και το πλάνο της ΑΕΚ για Λέφσκι

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, όλες τις εξελίξεις με αποχωρήσεις και προσθήκες στον Παναθηναϊκό, το τριπλό "χτύπημα¨ του Ολυμπιακού, οι μεταγραφικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ και το πλάνο της ΑΕΚ για Λέφσκι.