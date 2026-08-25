Ενισχύθηκε με Στίβενσον ο Κολοσσός Ρόδου

Ο Κολοσσός Ρόδου με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τάιλερ Στίβενσον, ενισχύοντας την περιφερειακή τους γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τάιλερ Στίβενσον.

Ο Τάιλερ Στίβενσον γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 2000 στο Κολόμπους των ΗΠΑ και με ύψος 2,02μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα αγωνίστηκε στους Μισισιπί Στέιτ Μπούλντογκς την σεζόν 2022/2023.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα τη σεζόν 2023/2024 στη Κύπρο και την Ε.Θ.Α. Έγκωμης. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Κωνστάντα της Ρουμανίας (2024/25), ενώ την περσινή σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε με τη Κομάρνο, στην Σλοβακία, όπου είχε κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο.