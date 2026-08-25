Σέλτικ έτοιμη για τα αστέρια με Super Ενισχυμένη Απόδοση*!

Τα playoffs του Champions League μπαίνουν στην τελική ευθεία και απόψε στις 22:00, η Σέλτικ ταξιδεύει στην Αυστρία για τη ρεβάνς με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ, έχοντας ήδη βάλει γερές βάσεις για την παρουσία της στη League Phase.

Το 3-0 του πρώτου αγώνα δίνει στους Σκωτσέζους ξεκάθαρο προβάδισμα, όμως τα τελευταία 90 λεπτά πριν από την πρόκριση κρύβουν πάντα τη δική τους ένταση.

Η ΛΑΣΚ παίζει πλέον τα ρέστα της μπροστά στον κόσμο της και γνωρίζει ότι χρειάζεται να επιτεθεί. Η Σέλτικ, από την άλλη, έχει την πολυτέλεια να διαχειριστεί το αποτέλεσμα, αλλά και την ποιότητα για να απειλήσει όταν οι χώροι ανοίξουν.

Και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ρεβάνς με ρυθμό, φάσεις και ένταση από το πρώτο λεπτό.

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Μία επιλογή που βάζει στο επίκεντρο την επιθετική παρουσία των Σκωτσέζων, σε ένα παιχνίδι όπου η Σέλτικ θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά που ξεκίνησε στην πρώτη αναμέτρηση.

Μια ρεβάνς που μπορεί να ανοίξει

Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα αναγκάζει τη ΛΑΣΚ να πάρει περισσότερα ρίσκα. Και όταν τα ρίσκα αυξάνονται, οι χώροι μεγαλώνουν. Στη Superbet ξεχωρίζει ακόμη μία Ενισχυμένη Απόδοση*:

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Δύο ομάδες που αναμένεται να ψάξουν τις επιθετικές τους στιγμές και μία αναμέτρηση όπου το πρώτο γκολ μπορεί να αλλάξει εντελώς τον ρυθμό.

Για τη ΛΑΣΚ, είναι η τελευταία ευκαιρία.

Για τη Σέλτικ, τα τελευταία 90 λεπτά πριν από τη μεγάλη επιστροφή στη League Phase του Champions League.

Το πρώτο βήμα έγινε με 3-0. Τώρα απομένει το τελευταίο.

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