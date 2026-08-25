Οι οδηγίες του Ομπράντοβιτς και τα χαμόγελα του Διαμαντίδη: Το video του Παναθηναϊκού από την πρώτη προπόνηση

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την Δευτέρα (24/8) την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν με την πρώτη συγκέντρωση να στο βοηθητικό γήπεδο του «T-Center».
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε να δίνει οδηγίες στους παίκτες του, οι οποίοι ήταν χαμογελαστοί και έτοιμοι για σκληρή δουλειά. Το παρών, φυσικά, στο προπονητικό του T-Center έδωσε σύσσωμο το τεχνικό - και όχι μόνο - επιτελείο των «πρασίνων», με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δημοσιεύει ένα video από την πρώτη προπόνηση και τα χαμόγελα του Δημήτρη Διαμαντίδη να ξεχωρίζουν.
Δείτε την ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ:
READY to put in the work ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 25, 2026
Step inside the first team gathering of the 2026/27 season under coach Zeljko Obradovic & experience all the behind-the-scenes moments 🎥#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/E1Jttf97Zp