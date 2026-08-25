Οι οδηγίες του Ομπράντοβιτς και τα χαμόγελα του Διαμαντίδη: Το video του Παναθηναϊκού από την πρώτη προπόνηση

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα video με την πρώτη συγκέντρωση των «πρασίνων» ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την Δευτέρα (24/8) την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν με την πρώτη συγκέντρωση να στο βοηθητικό γήπεδο του «T-Center».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε να δίνει οδηγίες στους παίκτες του, οι οποίοι ήταν χαμογελαστοί και έτοιμοι για σκληρή δουλειά. Το παρών, φυσικά, στο προπονητικό του T-Center έδωσε σύσσωμο το τεχνικό - και όχι μόνο - επιτελείο των «πρασίνων», με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να δημοσιεύει ένα video από την πρώτη προπόνηση και τα χαμόγελα του Δημήτρη Διαμαντίδη να ξεχωρίζουν.

Δείτε την ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ: