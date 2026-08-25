Το 146ο US Open live από το Eurosport με Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Θα συγκεντρώσει τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Τα κανάλια Eurosport μεταφέρουν στους φίλους του τένις την απόλυτη εμπειρία του 4ου και τελευταίου Grand Slam της σεζόν, του 146oυ US Open. Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διοργάνωση, που διεξάγεται από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στα ανοιχτά κορτ σκληρής επιφάνειας στο Εθνικό Κέντρο Τένις «Billie Jean King» της USTA στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη και με το παραδοσιακό ταμπλό 128 παικτών σε άνδρες και γυναίκες.

Ως το τέταρτο και τελευταίο τουρνουά Grand Slam της σεζόν, θα συγκεντρώσει τους κορυφαίους τενίστες του κόσμου, οι οποίοι θα διαγωνιστούν για έναν από τους σπουδαιότερους τίτλους του αθλήματος.

Η θρυλική Serena Williams αναμένεται να επιστρέψει στο USTA Billie Jean King National Tennis Center στο Flushing Meadows για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, μετά την επιστροφή της σε Grand Slam στο Wimbledon. Παράλληλα, η κάτοχος του τίτλου στις δύο τελευταίες διοργανώσεις και Νο1 στον κόσμο Aryna Sabalenka θα είναι και φέτος το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Θα πρέπει να ξεπεράσει τον έντονο ανταγωνισμό από την ανερχόμενη Φιλιππινέζα Alexandra Eala, τη φιναλίστ του Roland-Garros από την Πολωνία Maja Chwalińska, τις Τσέχες πρωταθλήτριες Grand Slam Karolina Muchová και Linda Nosková, καθώς και άλλες πρώην πρωταθλήτριες του US Open, όπως οι Iga Świątek, Naomi Osaka και Coco Gauff. Στους άνδρες, ο κάτοχος του τίτλου Carlos Alcaraz δίνει μάχη με τον χρόνο για να επιστρέψει στη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος, μετά τον μακροχρόνιο τραυματισμό του στον καρπό. Τον τίτλο θα διεκδικήσουν επίσης ο πρωταθλητής του Roland-Garros Alexander Zverev, ο θρύλος με τα 24 Grand Slam Novak Djokovic, καθώς και μια νέα γενιά ταλαντούχων παικτών, όπως οι Joao Fonseca, Rafael Jodar, Jakub Menšík, Arthur Fils, Ben Shelton και Learner Tien.

Το Eurosport θα μεταφέρει τους φαν του τένις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα προσφέρει τουλάχιστον 265 ώρες ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης με καθημερινές μεταδόσεις από το απόγευμα έως το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας με δράση στο Eurosport 1 και στο Eurosport 2. Η εκλεκτή ομάδα ειδικών του Eurosport στο τένις επιστρέφει για να καθοδηγεί καθημερινά τους φιλάθλους στη δράση από την έναρξη του κυρίως ταμπλό. Οι πολλάκις πρωταθλητές Grand Slam John McEnroe, Mats Wilander και Justine Henin θα πλαισιωθούν από την πρώην Νο1 Βρετανίδα Johanna Konta και την παρουσιάστρια Lesly Boitrelle. Θα παρουσιάζουν τις εκπομπές Courtside από τα Arthur Ashe Stadium και Louis Armstrong Stadium, καθημερινά από τις 16:30 (17:00 τη δεύτερη εβδομάδα).

Η Nova, η μοναδική πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα όπου μεταδίδονται μέσω δορυφόρου τα κανάλια της Warner Bros. Discovery, μεταξύ αυτών και τα κανάλια Eurosport, συνεχίζει να προσφέρει με συνέπεια στους συνδρομητές της, τη μοναδική εμπειρία θέασης περιεχομένου υψηλού επιπέδου.

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