Σλούκας: «Στο αίμα του Ομπράντοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα - Όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό πρέπει να κυνηγάς τίτλους»

Ο Κώστας Σλούκας σε δηλώσεις του στην πρώτη media day του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας χρονιάς μίλησε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ σημείωσε πως όταν αγωνίζεσαι για το «Τριφύλλι» είναι υποχρέωση να κυνηγάς τίτλους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σήμερα είναι η επίσημη πρώτη της ομάδας, η μεταβατική περίοδος προετοιμασίας. Λείπουν παίκτες με τις Εθνικές ομάδες. Ο προπονητής και το staff θα βάλουν το λιθαράκι τους για να χτίσουν τις βάσεις της σεζόν», ανέφερε αρχικά.

Για τον Ομπράντοβιτς και τον Άταμαν: «Ο Άταμαν είχε μια πετυχημένη τριετία με τίτλους. Έκλεισε ο κύκλος του. Είχαμε όμορφη συνεργασία και τον σέβομαι πολύ όπως ο κοσμος του Παναθηναϊκού. Για τον Ομπράντοβιτς είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεργαστώ μαζί του, αλλά και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊικού με ανυπομονησία περίμενε αυτή τη συμφωνία. Γεννιούνται μεγάλες αναμνήσεις, ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στο μυαλό του έχει ένα φιλοδοξία, στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Περιμένουμε να δουμε αν οι προσδοκίες θα τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο.

«Όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό, υποχρέωση είναι να κυνηγάς τίτλους. Η περσινή σεζόν δεν ήταν πετυχημένη. Υπάρχει η πίεση της επιτυχίας. Το μείγμα είναι το θέμα αν θα πετύχει όχι. Έχουμε πολύ καλό προπονητή, ρόστερ, φοβερό κόσμο»,

«Θέλει χρόνο για να αφομοιώσεις την φιλοσοφία του προπονητή, υπάρχει δίψα για επιτυχία και δουλειά. Ο κόσμος βλέποντας τις προσδοκίες θα απαιτεί καλό μπάσκετ και αποτέλεσμα. Βασικό για εμάς για να κατακτήσουμε τους τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχους. Στον κόσμο του Παναθηναϊκού υπόσχομαι προσπάθεια, δίψα για νίκη, πάλι για καθε μπάλα, ενότητα. Θέλουμε στήριξη και υπομονή»

Για τον Ναν και τους Γάλλους: «Ο Ναν είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα για την ομάδα μας. Δεν είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Για τη γαλλική αποικία (Λεσόρ, Φρανσίσκο, Φαλ, Γιαμπουσέλε), ξεκινήσαμε να καταλαβαίνουμε γαλλικά και η ποιότητα των 4 παικτών είναι φανταστική. Το θέμα είναι πως θα δέσουμε».

Για το τι θα πει στους συμπαίκτες του: «Μια λέξη υπάρχει, σεβασμός. Είναι το βασικό συστατικό για να πετύχει μια ομάδα».