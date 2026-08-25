Νετζήπογλου: «Πάντα έτοιμος για οτιδήποτε χρειαστεί η Εθνική»

Ο Όμηρος Νετζήπογλου σε δηλώσεις του μετά την φιλική νίκη της Εθνικής κόντρα στην Κύπρο σημείωσε πως όποτε τον χρειαστεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, θα είναι εκεί.

Τα τεστ τελείωσαν και… τα κρίσιμα έρχονται. Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, θέλοντας να ξεκινήσει από τη Ρίγα των σπουδαίων αναμνήσεων την Παρασκευή (28/8, 19.00) απέναντι στην Ουκρανία.

Το παιχνίδι αυτό είναι το μόνο, που υπάρχει στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη και των παικτών του, μετά τα φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο, που έδωσαν χρήσιμα συμπεράσματα εν όψει της πρώτης σπουδαίας «μάχης» στη λετονική πρωτεύουσα, για να ακολουθήσει ο αγώνας με την Ισπανία στο Telekom Center Athens (31/8, 19.00), με στόχο το «2 στα 2» που θα μας βάλει και πάλι… για τα καλά σε τροχιά πρόκρισης.

«Θα εμφανιστούμε έτοιμοι στα κρίσιμα»

Ο Ομηρος Νετζήπογλου δεν έχει αμφιβολίες για την ελληνική ετοιμότητα, με το πέρας των δύο φιλικών. «Αξίζουν, σχετικά με το τελευταίο ματς, συγχαρητήρια στην Κύπρο που έπαιξε εξαιρετικά. Η προετοιμασία μας πάει πάρα πολύ καλά, ο κόουτς Σπανούλης μας βάζει τις σωστές βάσεις και είμαι σίγουρος, ότι θα εμφανιστούμε έτοιμοι για τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, που έρχονται μπροστά μας», ανέφερε.

Ο ίδιος δε, θέτει τη συγκέντρωση όλων στο ματς με την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «κάθε παιχνίδι στο σύγχρονο μπάσκετ έχει απαιτήσεις, δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανέναν αντίπαλο. Η Κύπρος μας υπέβαλε σε ένα αρκετά καλό τεστ και είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε πράγματα, ιδιαίτερα για το πρώτο παιχνίδι με την Ουκρανία, όπου θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε όσα χρειάζεται».

Ποιο στοιχείο, όμως, θα κρίνει αυτή την κομβική αναμέτρηση; Ο διεθνής γκαρντ απαντά, ότι «σε τέτοια παιχνίδια θεωρώ, ότι πολλά κρίνονται στην άμυνα και τη σκληράδα, το πόσο διατεθειμένος είσαι να βουτήξεις για την κάθε μπάλα. Νομίζω, λοιπόν, ότι η αμυντική μας προσέγγιση είναι κομβικής σημασίας, για να φτάσουμε με περισσότερη σιγουριά στο απέναντι καλάθι, όπου έχουμε παιδιά που μπορούν να φανούν συνεπείς».

Ο Ομηρος Νετζήπογλου πάντοτε θα φορά το εθνόσημο με υπερηφάνεια και συμπληρώνει ότι «είμαι πάντα πολύ χαρούμενος να βρίσκομαι ανάμεσα σε αυτούς τους κορυφαίους αθλητές και προπονητές και να βιώνω στιγμές, όπως το να φοράω το εθνόσημο και να ακούω τον Εθνικό μας Υμνο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήταν κοινός, παίζοντας με την Κύπρο. Το να εκπροσωπείς την χώρα σου είναι κάτι μοναδικό, θα είμαι εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί η Εθνική και είμαι έτοιμος κάθε φορά, για οτιδήποτε με ζητήσει ο κόουτς, να μπω και να τα δώσω όλα».