Φωτιά στη Βοιωτία: «Καίγεται πυκνό δάσος ανάμεσα σε Τσουκαλάδες και Άγιο Βλάσιο» - Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας και μάλιστα το μέτωπο φαίνεται πως έχει μετακινηθεί ανάμεσα στους οικισμούς Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος.

Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που έχει ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντάσιος, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Η εικόνα που έχω είναι ότι η φωτιά έχει φτάσει ανάμεσα στις κοινότητες Τσουκαλάδες και Άγιος Βλάσιος. Εκεί είναι μια ιδιαίτερα δασώδης περιοχή, υπάρχει πυκνό δάσος και οι συνθήκες για την Πυροσβεστική είναι δύσκολες. Είμαστε σε ετοιμότητα, το μέτωπο είναι μεγάλο, αλλά υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής».

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λεβαδαίων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας περίπου στις 15:30.

Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ , 28 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Πηγή: cnn.gr