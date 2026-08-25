Πρώην παίκτης της Ντουμπάι υπερασπίζεται τον Καντέρ: «Παράλογο να δαιμονοποιείται επειδή θέλει να προστατεύσει τον γυναικείο αθλητισμό»

Ο πρώην παίκτης της Ντουμπάι BC και νυν της Mάξιμα Ρόμα, Ματ Ράιαν υπερασπίστηκε δημόσια τον Ενές Καντέρ μετά το επεισόδιο και την απομάκρυνσή του από αγώνα του WNBA.

Ο Ματ Ράιαν πήρε δημόσια θέση για τον Ενές Καντέρ μετά το επεισόδιο που οδήγησε στην απομάκρυνση του πρώην NBAer από την αναμέτρηση των Σικάγο Σκάι με τις Ιντιάνα Φίβερ.

Αρχικά, ο νυν παίκτης της Μάξιμα Ρόμα σχολίασε σε ανάρτηση του Καντέρ στο Instagram, εκφράζοντας την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο 34χρονος για τις τοποθετήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στον γυναικείο αθλητισμό.

«Ζούμε πραγματικά σε τρελές εποχές. Το να δαιμονοποιείται κάποιος επειδή προσπαθεί να προστατεύσει τον γυναικείο αθλητισμό και επισημαίνει το παράλογο ότι το WNBA δεν μπορεί να ορίσει τι σημαίνει το “W” είναι απίστευτο και λυπηρό», έγραψε.

Ο πρώην άσος της Ντουμπάι BC συνέχισε, καλώντας τη λίγκα να πάρει σαφέστερη θέση: «Ελπίζω να τους αναγκάσεις να συνέλθουν, να γίνουν πραγματικοί ηγέτες και να προστατεύσουν τις νέες γυναίκες του μέλλοντος».

«Περισσότερο από το 80% της χώρας έχει την πιο βασική κοινή λογική: μπορεί να ορίσει ξεκάθαρα τι είναι γυναίκα και αναγνωρίζει ότι κάποιος που δεν γεννήθηκε γυναίκα δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον γυναικείο αθλητισμό. Δεν υπάρχει τρανσφοβία σε αυτή τη θέση. Κάθε άνθρωπος στις ΗΠΑ είναι ελεύθερος να ζει όπως επιλέγει», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ο Ενές δεν έχει καμία πρόθεση να πατήσει σε παρκέ του WNBA. Απλώς προκαλεί, πολύ δημόσια, την κορυφαία γυναικεία λίγκα μπάσκετ να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό», πρόσθεσε.