ΑΕΚ – Λέφσκι, η διπλή τηλεοπτική μετάδοση

Η ώρα και τα κανάλια του ΑΕΚ – Λέφσκι για τα play offs του Champions League. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές βραδιές της ΑΕΚ στη φετινή σεζόν θα έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη. Η κρίσιμη ρεβάνς με τη Λέφσκι, για τα play offs του UEFA Champions League, θα μεταδοθεί ζωντανά και παράλληλα από το Mega και το Cosmote Sport 2.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου, με ώρα έναρξης τις 22:00, στην «Allwyn Arena» της Νέας Φιλαδέλφειας. Μετά την ισοπαλία (0-0) του πρώτου αγώνα, η πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα κριθεί στην έδρα της ΑΕΚ.

Το Mega θα μεταδώσει απευθείας τον αγώνα σε ελεύθερη τηλεοπτική μετάδοση, με τον Αντώνη Κατσαρό στην περιγραφή. Παράλληλα, η αναμέτρηση θα προβληθεί συνδρομητικά από το Cosmote Sport 2, σε περιγραφή του Σωτήρη Κωσταβάρα.

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