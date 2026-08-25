Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα - Δεν απειλήθηκαν κατοικίες

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ελληνικό για την οποία ήχησε 112 εκκένωσης δύο περιοχών, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς που τέθηκε υπό έλεγχο και επηρέασε ελάχιστο τμήμα του ναύσταθμου, σε περιοχή που εναποθέτονται μεταχειρισμένα υλικά που δεν χρησιμοποιούνται, θα φανεί στην έρευνα.

Να σημειωθεί ότι κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς δεν υπάρχουν πυρομαχικά, δεξαμενές καυσίμων ή πλοία και δεν κινδύνεψε τίποτα, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Εξάλλου σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά.

Με αφορμή αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή, η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι, μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό.

Επίσης σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαλαμίνας Νικο Σπερνοβασίλη η φωτιά είναι σε ύφεση και δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

Ήχησε 112 για εκκένωση

Νωρίτερα ήχησε 112 για εκκενωση δύο περιοχών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα νταμάρι όπου υπάρχουν σκουπίδια και καίγονται λάστιχα και πλαστικά, μαζί με απορρίμματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Σαλαμίνας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Παλούκια Σαλαμίνας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μπιζανίου, στην περιοχή των Παλουκίων Σαλαμίνας, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο νησί.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Πηγή: cnn.gr