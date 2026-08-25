ΗΠΑ: Λάμψη, γοητεία και υπεροχή - Μία κανονική Dream Team

Σίγουρα θα χρειαστεί κάτι ξεχωριστό για να διακοπεί το σερί των ΗΠΑ, οι οποίες ταξιδεύουν στο Βερολίνο για να κατακτήσουν το 12ο Παγκόσμιο Κύπελλο και το 5ο συνεχόμενο.

Η τελευταία φορά που δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο ήταν ακριβώς πριν από δύο δεκαετίες, το 2006.

Στο ρόστερ θα υπάρχουν και κάποιες νέες παίκτριες, αλλά δεν υπάρχει καμία ανησυχία ότι θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος. Οι ΗΠΑ θα έχουν πολλές από τις καλύτερες παίκτριες του κόσμου στην ομάδα τους και αυτό κάνει όλους να αναρωτιούνται αν θα είναι ασταμάτητες όπως συνήθως

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν το απευθείας εισιτήριο χάρη μέσω του FIBA Women's AmeriCup 2025. Στέφθηκαν πρωταθλήτριες αφού νίκησαν τη Βραζιλία με 92-84 στον τελικό. Έχοντας φυσικά εξασφαλισμένη την πρόκριση, συμμετείχαν στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Σαν Χουάν, όπου κέρδισαν και τα πέντε ματς με διψήφια διαφορά. Η πρωτοεμφανιζόμενη Κέιτλιν Κλαρκ ανακηρύχθηκε TISSOT MVP. Της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα:

1η αγωνιστική: ΗΠΑ 110-46 Σενεγάλη (Νίκη)

2η αγωνιστική: Πουέρτο Ρίκο 48-91 ΗΠΑ (Νίκη)

3η αγωνιστική: ΗΠΑ 93-59 Ιταλία (Νίκη)

4η αγωνιστική: Νέα Ζηλανδία 46-101 ΗΠΑ (Νίκη)

5η αγωνιστική: Ισπανία 70-84 ΗΠΑ (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 19

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (1η)

Καλύτερη θέση: 1η (1953, 1957, 1979, 1986, 1990, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022)

Θέση στο βάθρο: Χρυσό (1953, 1957, 1979, 1986, 1990, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022), Ασημένιο (1983), Χάλκινο(1994, 2006)

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 1η

ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Η κλήρωση των ομίλων του ΠΚ μάς έδωσε μια συναρπαστική επανάληψη του τελικού του 2022 από την πρώτη ημέρα κιόλας του τουρνουά. Οι ΗΠΑ φυσικά είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά η αναμέτρηση με την Κίνα θα ένα πολύ καλό τεστ ενόψει της συνέχειας.

Ακολουθεί η Ιταλία, την οποία νίκησαν άνετα οι ΗΠΑ στο Προκριματικό Τουρνουά, και το πρόγραμμα της πρώτης φάσης τελειώνει με την Τσεχία.

ΗΠΑ - Κίνα (4 Σεπτεμβρίου)

Ιταλία - ΗΠΑ (6 Σεπτεμβρίου)

ΗΠΑ - Τσεχία (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η Α’Τζα Γουίλσον, η MVP όχι μόνο πριν από τέσσερα χρόνια στο Σίδνεϊ, αλλά και στο Παρίσι το 2024, είναι η κυρίαρχη δύναμη για τις ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή. Αν θέλει κάποιος να επιδιώξει την ήττα των ΗΠΑ πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει την Γουίλσον. Αν είναι αυτός δυνατόν… Η δύναμη και οι δεξιότητές της είναι μοναδικές… Θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη παίκτρια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και το θέμα είναι ότι στο ρόστερ των ΗΠΑ υπάρχουν κι άλλες παίκτριες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν θέση σε αυτή τη συζήτηση, για την καλύτερη στον κόσμο.

Η Μπριάνα Στούαρτ ήταν η MVP στο Παγκόσμιο του 2018 και αυτό το δίδυμο, με τη Γουίλσον, ίσως είναι το καλύτερο της σύγχρονης εποχής. Κι αυτό είναι κάτι που υπογραμμίζει πόσο δύσκολο θα είναι για οποιονδήποτε να νικήσει τις ΗΠΑ..

Και φυσικά, υπάρχει και η Κέιτλιν Κλαρκ. Η παίκτρια με το τεράστιο ταλέντο και την αδιανόητη δημοσιότητα θα κάνει το ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η λάμψη αστράφτει παντού γύρω της και ο θεατής δεν έχει πάρα να πάρει ένα κουτί ποπ κορν και να απολαύσει την Κλαρκ να αγωνίζεται, αλλά και όλη την ομάδα των ΗΠΑ.

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Οι ΗΠΑ δεν φοβούνται. Ή τουλάχιστον φαίνεται να μην έχουν κανέναν λόγο να φοβηθούν. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει ένα …μικροσκοπικό «τι θα γίνει αν;» στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Είναι εξαιρετικά σπάνιο και εξαιρετικά απίθανο, αλλά όπως έδειξε η Αυστραλία το 2006 όταν στέφθηκε πρωταθλήτρια, μερικές φορές μπορούν να συμβούν εκπλήξεις.

Η ελπίδα για τις ΗΠΑ είναι να συνεχίσουν με την ίδια φόρμουλα των τελευταίων πολλών ετών. Έχοντας τις πιο ταλαντούχες παίκτριες και το πιο πλούσιο ρόστερ, ακόμα κι αν προκύψουν δύσκολα παιχνίδια, μπορούν με άνεση να τα ξεπεράσουν.