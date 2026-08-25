Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο Ρώσος που αναζητούνταν για τη δολοφονία Ζαμπούνη

Οι αρχές του ψευδοκράτους στην Κύπρο συνέλαβαν τον άνδρα που αναζητούνταν για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

Αλεξέι Σόκπα, τα στοιχεία του οποίου η ΕΛ.ΑΣ είχε δώσει στη δημοσιότητα στις αρχές Αυγούστου, συνελήφθη στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας.

*O Αλεξέι Σόκπα

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Κίπρις Ποστασί», ο 43χρονος οδηγήθηκε ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα, όπου εναντίον του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Όπως κατέθεσε μέλος της αστυνομίας του ψευδοκράτους, ο ύποπτος διέμενε παράνομα στα κατεχόμενα για 389 ημέρες, ενώ ανέφερε ότι είχε περάσει κρυφά προς τις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και επέστρεψε με τον ίδιο τρόπο στα κατεχόμενα τον Ιούλιο.

Το «δικαστήριο» εξέδωσε «διάταγμα» τριήμερης κράτησής του, ενώ διερευνάται ο σκοπός της παρουσίας του και τυχόν εμπλοκή του σε άλλα αδικήματα.

Πηγή: iefimerida.gr