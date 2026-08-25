Ο Γιοχάνες Βόιγκτμαν αποσύρθηκε από την Εθνική Γερμανίας

Ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας.

Μετά από 11 χρόνια με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, ο 33χρονος σέντερ της Μπάγερν Μονάχου αποχωρεί ως παγκόσμιος και ευρωπαϊκός πρωταθλητής και ως ένας από τους πιο επιτυχημένους παίκτες στην ιστορία του γερμανικού μπάσκετ.

Ο Φόιγκτμαν θα τιμηθεί στον αγώνα της Πέμπτης (27/8, 21:00) στην Κολωνία, όπου η Γερμανία θα υποδεχθεί την Ολλανδία. Ο πολύπειρος ψηλός πραγματοποίησε 128 εμφανίσεις με τη Γερμανία, μετά το ντεμπούτο του εναντίον της Ιταλίας στις 10 Ιουλίου 2014.