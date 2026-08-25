Στη «μάχη» για την υπεράσπιση του τίτλου ο Ντούσκος - Οι υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές

Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον συνεχίζεται την Τετάρτη (26/8) στο Άμστερνταμ το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών και γυναικών, με τον Στέφανο Ντούσκο να κάνει την πρεμιέρα του στη διοργάνωση και να αρχίζει την προσπάθεια για την υπεράσπιση του παγκόσμιου τίτλου του στο σκιφ.

Ο Ντούσκος, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πέρυσι στη Σανγκάη, θα αγωνιστεί στις 15:02 στην 5η προκριματική σειρά. Στόχος του είναι μία από τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν απευθείας στα ημιτελικά.

Αντίπαλοί του θα είναι ο Ντοβίντας Νεμεραβίτσιους από τη Λιθουανία, ο Ντομινίκ Ουίλιαμς από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ο Βεντεγκούζ Παλ Πετερβάρι Μόλναρ από την Ουγγαρία και ο Γκαμπριέλ Σοάρες από την Ιταλία.

Στη μάχη για τον τελικό ο Γκαϊδατζής

Σημαντική κούρσα έχει μπροστά του και ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφρών βαρών. Ο πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά από τη Δευτέρα (24/8), τερματίζοντας πρώτος στην προκριματική σειρά του με χρόνο 7:57.81.

Την Τετάρτη (26/8, 17:15) θα αγωνιστεί στην πρώτη ημιτελική σειρά, με τις τρεις πρώτες θέσεις να οδηγούν στον τελικό.

Ο Γκαϊδατζής θα βρεθεί απέναντι στον Φινλανδό Γιούχο-Πέκκα Πετεγενιέμι, τον Αυστριακό Κόνραντ Χουλτς, τον Μεξικανό Αλέξις Λόπες-Γκαρσία, τον Ολλανδό Κορνέλους Πάλσμα και τον Αμερικανό Τζάστιν Σμιντ.

Την πρόκριση στον τελικό θα διεκδικήσουν και οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας στη δίκωπο. Το ελληνικό δίδυμο είχε πάρει την τρίτη θέση στην προκριματική σειρά με 7:16.75 και θα αγωνιστεί την Τετάρτη στις 17:37 στην πρώτη ημιτελική σειρά.

Απέναντί τους θα βρεθούν τα πληρώματα της Αυστραλίας, της Ρουμανίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ελβετίας, με τις τρεις πρώτες θέσεις να δίνουν την πρόκριση στον τελικό.

Οι Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μηλένα Κοντού θα ανοίξουν χρονικά τις ελληνικές συμμετοχές της ημέρας. Οι δύο Ελληνίδες είχαν μείνει για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου εκτός ημιτελικών στο διπλό σκιφ και την Τετάρτη (26/8, 15:34) θα αγωνιστούν στον τελικό Γ' για τις θέσεις 13-18.

Δύο ακόμη προκρίσεις για τα ελληνικά «κουπιά»

Την Τρίτη (25/8), η Ελλάδα πρόσθεσε δύο ακόμη προκρίσεις στη διοργάνωση.

Οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου πήραν τη δεύτερη θέση με 8:17.75 στον αγώνα κατάταξης του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον τελικό.

Το ελληνικό πλήρωμα θα διεκδικήσει το μετάλλιο την Πέμπτη (27/8, 17:10), έχοντας απέναντί του τα πληρώματα της Παραγουάης, της Βραζιλίας, της Τυνησίας, του Μεξικού και του Περού.

Την παρουσία τους στα ημιτελικά εξασφάλισαν και οι Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λυκομήτρου και Έλενα Διαβάτη στο τετραπλό σκιφ γυναικών.

Οι τέσσερις Ελληνίδες τερμάτισαν πέμπτες στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 7:02.43 και η επίδοσή τους ήταν αρκετή για να τις στείλει στην επόμενη φάση, καθώς βρέθηκαν ανάμεσα στους έξι καλύτερους επιλαχόντες χρόνους.

Η ελληνική τετράδα θα αγωνιστεί την Πέμπτη (27/8, 16:47) στην πρώτη ημιτελική σειρά και θα διεκδικήσει μία θέση στον τελικό απέναντι σε Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Κίνα.

Μετά τις δύο πρώτες ημέρες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, τέσσερα από τα πέντε ελληνικά πληρώματα που έχουν αγωνιστεί έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Ελλάδα έχει παράλληλα μεγάλη παράδοση στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, με το περσινό χρυσό του Ντούσκου στη Σανγκάη να ανεβάζει τη συνολική συγκομιδή στα 30 μετάλλια: οκτώ χρυσά, 12 ασημένια και 10 χάλκινα.