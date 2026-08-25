Η FIBA παρουσίασε τα τέσσερα υπερσύγχρονα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027

Το Κατάρ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την τελική φάση της διοργάνωσης, με τη FIBA να παρουσιάζει να τέσσερα νέα γήπεδα, στα οποία θα διεξαχθούν τα παιχνίδια.
Aναλυτικά:
- Al Janoub Arena (χωρητικότητα 8.200 θεατών)
- Lusail Arena (χωρητικότητα 15.227 θεατών)
- Al Attiya Arena (χωρητικότητα 8.600 θεατών)
- Duhail Arena (χωρητικότητα 5.500 θεατών)
Meet the World Cup venues! 🏀— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2026
Four world-class arenas in Qatar are set to welcome the world’s best in FIBA Basketball World Cup 2027. Which one are you most excited to visit?
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قطر تستعدّ لاستقبال العالم!
أربع صالات عالمية ستحتضن منافسات كأس العالم لكرة السلة FIBA قطر 2027.… pic.twitter.com/flbJShsim3