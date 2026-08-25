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Η FIBA παρουσίασε τα τέσσερα υπερσύγχρονα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027

Μπάσκετ
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Η FIBA παρουσίασε τα τέσσερα νέα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Το Κατάρ ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την τελική φάση της διοργάνωσης, με τη FIBA να παρουσιάζει να τέσσερα νέα γήπεδα, στα οποία θα διεξαχθούν τα παιχνίδια.

Aναλυτικά:

  • Al Janoub Arena (χωρητικότητα 8.200 θεατών)
  • Lusail Arena (χωρητικότητα 15.227 θεατών)
  • Al Attiya Arena (χωρητικότητα 8.600 θεατών)
  • Duhail Arena (χωρητικότητα 5.500 θεατών)
Η FIBA παρουσίασε τα τέσσερα υπερσύγχρονα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027