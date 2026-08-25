Στην κορυφή με ρεκόρ ο Χρήστου - Τέσσερα ελληνικά μετάλλια στους Μεσογειακούς (vids)

Τέσσερα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στην κολύμβηση την Τρίτη (25/8) στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τον Απόστολο Χρήστου να ξεχωρίζει με χρυσό και ρεκόρ διοργάνωσης στα 100μ. ύπτιο. Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης οι Μακρυγιάννης, Δαμασιώτη και Παυλοπούλου.

Ο Χρήστου πήρε από νωρίς το προβάδισμα στα 100μ. ύπτιο και παρέμεινε στην πρώτη θέση μέχρι τον τερματισμό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την κούρσα σε 52.34, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ Μεσογειακών Αγώνων.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ιταλός Φρανσέσκο Λαζάρι με 54.28, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, χαρίζοντας στην Ελλάδα δεύτερο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα.

Ο Μακρυγιάννης βρισκόταν στη δεύτερη θέση μαζί με τον Λαζάρι μετά τα πρώτα 50 μέτρα και τελικά τερμάτισε τρίτος με χρόνο 54.54, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

«Ασημένια» η Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση στον τελικό.

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια είχε προκριθεί με χρόνο 2:13.62, όμως στον τελικό ανέβασε σημαντικά την απόδοσή της και τερμάτισε σε 2:09.73, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Η Δαμασιώτη έμεινε 1.26 πίσω από την Μπορέλι, η οποία πήρε το χρυσό, ενώ παράλληλα σημείωσε την καλύτερη φετινή της επίδοση, κατεβαίνοντας κάτω από τα 2:10.

Στο βάθρο και η Παυλοπούλου

Μετάλλιο κατέκτησε και η Νικολέττα Παυλοπούλου στα 200μ. μεικτή, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της στην τρίτη θέση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε σε 2:12.69 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, μένοντας 1.47 πίσω από τη νικήτρια Φραντσέσκι.

Παράλληλα, πλησίασε το 2:12.51 που αποτελεί την κορυφαία επίδοσή της στο αγώνισμα και με την οποία είχε σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ.

Στα 200μ. μεικτή ανδρών, ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Ιάσωνας Ρούτουλας δεν κατάφεραν να βρεθούν στις πρώτες τρεις θέσεις, παρά την πολύ καλή παρουσία τους στα προκριματικά.

Ο Παπαστάμος δεν ξεκίνησε καλά τον τελικό και στα 100 μέτρα βρισκόταν στην τελευταία θέση. Στη συνέχεια ανέβασε ρυθμό, κέρδισε θέσεις και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του πέμπτος με χρόνο 2:00.86. Ο Ρούτουλας βρισκόταν πέμπτος στα μισά της κούρσας, όμως στη συνέχεια υποχώρησε και τερμάτισε στην έβδομη θέση με 2:02.61.

Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200μ. πεταλούδα. Ο Έλληνας κολυμβητής βρισκόταν τέταρτος στα 100 μέτρα και στη συνέχεια υποχώρησε στην έβδομη θέση. Στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας ανέβασε ξανά τον ρυθμό του και κατάφερε να κερδίσει δύο θέσεις, τερματίζοντας πέμπτος με 1:58.46.

Ο Σίσκος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, σημειώνοντας τότε πανελλήνιο ρεκόρ με 1:54.13. Στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων το χρυσό κατέκτησε ο Αλμπέρτο Ραζέτι με 1:55.29.

Εκτός μεταλλίων έμεινε η Άννα Ντουντουνάκη στα 50μ. ελεύθερο. Παρότι είχε εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό με χρόνο 25.88, βελτίωσε την επίδοσή της σε 25.54 και κατέλαβε την πέμπτη θέση. Την πρώτη θέση πήρε η Κάλια Αντωνίου με 24.92.

Η Ντουντουνάκη αγωνίστηκε και στα 100μ. ύπτιο, ολοκληρώνοντας τον τελικό στην όγδοη θέση με 1:03.60. Στο ίδιο αγώνισμα συμμετείχε και η Ελένη Αντωνιάδου, η οποία τερμάτισε πέμπτη με χρόνο 1:02.35, μένοντας 1.38 πίσω από τη νικήτρια Ροντρίγκεζ Ρεμπέλο.