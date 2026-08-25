Μπακοδήμου: «Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει - Ίσως σε λίγες ώρες καταλάβουμε τι έχουμε κάνει» (vid)

Η Φαίη Μπακοδήμου δεν έκρυψε τη χαρά της μετά την τρίτη συνεχόμενη νίκη της Εθνικής Γυναικών, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Ελληνίδα ακραία, η οποία αγωνίζεται παρά τις ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει στο γόνατο, αναφέρθηκε στην επιστροφή της «γαλανόλευκης» στη νοκ άουτ φάση μετά το 2019, αλλά και στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μετά το δύσκολο ξεκίνημα στην αναμέτρηση.

Η Μπακοδήμου παραδέχθηκε ότι ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την επιτυχία της Εθνικής, εξηγώντας πως μετά το παιχνίδι με τη Βουλγαρία υπήρχε ήδη η αίσθηση ότι ο στόχος είχε επιτευχθεί, με την πρόκριση να επιβεβαιώνεται στη συνέχεια.

«Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη, εγώ τουλάχιστον. Βέβαια, μετά το παιχνίδι με τη Βουλγαρία είχαμε το συναίσθημα ότι τα καταφέραμε αυτό, αλλά σήμερα επιβεβαιώθηκε! Σίγουρα είχαμε μια δύσκολη αρχή στο ματς, αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά και σημασία έχει ότι καταφέραμε να κερδίσουμε. Τι να πω, ίσως σε λίγες ώρες να καταλάβουμε τι έχουμε κάνει».

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα ακραία μίλησε για το κακό ξεκίνημα της Εθνικής, επισημαίνοντας ότι η ημέρα χωρίς αγώνα επηρέασε τον ρυθμό της ομάδας.

«Σίγουρα παίζουν πολλά ρόλο και ξέρουμε κι εμείς ότι πολλές φορές μετά από ένα ρεπό το μυαλό λίγο φεύγει στο γήπεδο και δεν είναι τόσο πρόβλημα σωματικό. Υπήρχε, ναι μεν ρεπό σαν ξεκούραση, αλλά είναι δύσκολο να ξαναβρείς τον ρυθμό σου. Σίγουρα έπαιξε ρόλο αυτό στην αρχή του αγώνα αλλά τα καταφέραμε».

Παρά το δύσκολο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, η Μπακοδήμου ξεκαθάρισε ότι δεν φοβήθηκε για την εξέλιξη του αγώνα, έχοντας εμπιστοσύνη στην αντίδραση της ομάδας.

«Όχι, δεν φοβήθηκα ποτέ, γιατί αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει στα σκαμπανεβάσματα και θεωρώ ότι μετά το τριήμερο που είχαμε παίξει πριν, θα βρίσκομαι τον τρόπο για να έρθουμε από πάνω».

Η ακραία της ιταλικής Ταλμασόνς στάθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Εθνική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δίνοντας συγχαρητήρια στις συμπαίκτριές της για την προσπάθειά τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στη Σερβία και στην αναμονή για τον αντίπαλο της Ελλάδας στην επόμενη φάση.

«Εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο μπράβο σε όλες τις συμπαίκτριες μου. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, με πολλούς τραυματισμούς, με πολλές απουσίες, με λίγα άτομα να έχουν πολύ προσοχή πάνω τους και αυτό φέρνει μεγάλη πίεση και δεν είναι εύκολο. Τώρα, απολαμβάνουμε αυτό που έχουμε κάνει, κοιτάμε το αυριανό παιχνίδι με τη Σερβία όπου θέλουμε απλά να το χαρούμε καθώς το αποτέλεσμα δεν μας επηρρεάζει και ανυπομονούμε να μάθουμε τον αντίπαλο».

Τέλος, όταν κλήθηκε να περιγράψει όσα αισθάνεται μετά την πρόκριση της Εθνικής, η Μπακοδήμου απάντησε: «Να πω… χαρά. Ναι, χαρά, ευτυχία και ανακούφιση».