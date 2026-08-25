«Ασημένια» η Μαρία-Λουίζα Γκίκα στον Τάραντα

Το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 50κ. κατέκτησε η Μαρία-Λουίζα Γκίκα στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, με την ελληνική ομάδα πάλης να ολοκληρώνει την παρουσία της στη διοργάνωση με τέσσερα μετάλλια.

Η μόλις 17 ετών Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε μέχρι τον τελικό της κατηγορίας της, όπου αντιμετώπισε την 25χρονη Τουρκάλα Ζεχρά Ντεμιρχάν.

Η Γκίκα ηττήθηκε με 7-1 και ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στη δεύτερη θέση, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Το μετάλλιο της Γκίκα ήταν το τέταρτο συνολικά και το πρώτο ασημένιο για την ελληνική πάλη στο Τάραντο.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες με δύο χρυσά μετάλλια από τους Γιώργο Κουγιουμτσίδη και Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, ένα ασημένιο από τη Μαρία-Λουίζα Γκίκα και ένα χάλκινο από τον Αζαμάτ Χοσόνοβ.