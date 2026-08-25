Σοκ στην Καλλιθέα: 18χρονος επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο στη σύντροφό του - «Σήκωνε χέρι» λέει η 19χρονη

Σοκάρει νέο περιστατικό έμφυλης βίας που σημειώθηκε στην Καλλιθέα με θύμα μια 19χρονη και δράστη τον 18χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Σύ,φωνα με την καταγγελία της 19χρονης, οι δυο τους είχαν κανονίσει να συναντηθούν στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου ο 18χρονος της επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο και την τραυμάτισε στο πόδι. Η νεαρή κοπέλα, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι ο πρώην σύντροφός της τη ζήλευε παθολογικά και πως της είχε επιτεθεί ξανά στο παρελθόν.

Μάλιστα, ο 18χρονος πρώην σύντροφος του θύματος, την απείλησε πως αν είχε μαζί του όπλο θα πατούσε την σκανδάλη.

«Του είχα ξανακάνει μήνυση άλλες δύο φορές για άσχημη συμπεριφορά, σήκωνε χέρι. Τρελαινόταν από το πουθενά, του είχα δώσει μία δεύτερη ευκαιρία, μετά από πάρα πολύ καιρό ξαναέγινε το ίδιο. Μιλούσαμε και είχαμε κλείσει να συναντηθούμε να μιλήσουμε. Ζήλευε πολύ, έχει εμμονή μαζί μου. Και ψάχνει τα πάντα», είπε

«Άμα είχε όπλο θα με σκότωνε, θα με πυροβολούσε στο κεφάλι. Κάτσαμε να μιλήσουμε και απλά έβγαλε το μαχαίρι και μου το κάρφωσε στο πόδι και έφυγε. Όσο αυτός κυκλοφορούσε έξω φοβόμουν», πρόσθεσε το 19χρονο κορίτσι.

Ο δράστης άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος και το έβαλε στα πόδια. Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που περαστικός ειδοποιεί περιπολικό για να σώσει την κοπέλα.

Ευτυχώς, περιπολικό που περνούσε τυχαία από το σημείο σταμάτησε και οι αστυνομικοί μετέφεραν την 19χρονη στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Με πήρε από ένα άλλο κινητό ενώ ήταν στο νοσοκομείο και μου είπε ότι ο Χ την χτύπησε με μαχαίρι. Μου είπε ότι είχαν χωρίσει και εκείνος της έστελνε για διάφορους λόγους. Την είχε χτυπήσει ξανά και εκείνη δεν τον ήθελε αλλά την ενοχλούσε με τηλέφωνο . Χθες δεν είδα ότι έφυγε από το σπίτι. Την μεγαλώνω μόνη μου και την προσέχω, την ρωτάω συχνά αν την ενοχλεί», είπε η γιαγιά της κοπέλας μιλώντας στο MEGA.

Από αναζητήσεις των αστυνομικών ο 18χρονος δράστης εντοπίστηκε στην περιοχή της Καλλιθέας και συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή. Πλέον είναι αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Πηγή: newsit.gr