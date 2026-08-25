Ηρακλής: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών - Αρχηγοί Μέλβιν και Σλαφτσάκης

Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, με τον «Γηραιό» να ανακοινώνει τους αριθμούς που θα φορούν στις φανέλες οι παίκτες την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Αναλυτικά οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών:
0 Jalen Lecque
1 Τάσος Κουκ
2 Cleveland Melvin
3 Dontrez Styles
5 Noah Horchler
10 Hassan Diarra
11 Jacob Hutson
13 Διαμαντής Σλαφτσάκης
15 Θάνος Βλάχος
16 Τζον Σίλας
19 Γιώργος Αρνόκουρος
56 Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος
72 Μάριος Γιαννίκος
77 Σωτήρης Σταυρακόπουλος
95 Αλέξανδρος Κομνιανίδης
Αρχηγοί της ομάδας τη νέα σεζόν θα είναι ο Κλίβελαντ Μέλβιν και ο Διαμαντής Σλαφτσάκης.