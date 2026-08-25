Ηρακλής: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών - Αρχηγοί Μέλβιν και Σλαφτσάκης

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τους αριθμούς που θα φοράνε οι παίκτες της ομάδας τη νέα σεζόν. Αρχηγοί οι Μέλβιν και Σλαφτσάκης.

Ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, με τον «Γηραιό» να ανακοινώνει τους αριθμούς που θα φορούν στις φανέλες οι παίκτες την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Αναλυτικά οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών:



0 Jalen Lecque

1 Τάσος Κουκ

2 Cleveland Melvin

3 Dontrez Styles

5 Noah Horchler

10 Hassan Diarra

11 Jacob Hutson

13 Διαμαντής Σλαφτσάκης

15 Θάνος Βλάχος

16 Τζον Σίλας

19 Γιώργος Αρνόκουρος

56 Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος

72 Μάριος Γιαννίκος

77 Σωτήρης Σταυρακόπουλος

95 Αλέξανδρος Κομνιανίδης



Αρχηγοί της ομάδας τη νέα σεζόν θα είναι ο Κλίβελαντ Μέλβιν και ο Διαμαντής Σλαφτσάκης.