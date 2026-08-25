Μπολμάρο: «Δουλεύω κάθε μέρα για να επιστρέψω στο ΝΒΑ»

Ο Λεάντρο Μπολμάρο σε δηλώσεις του σημείωσε πως δεν έχει εγκαταλείψει το όνειρο του ΝΒΑ, λέγοντας πως δουλεύει κάθε μέρα για να επιστρέψει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Λεάντρο Μπολμάρο δεν έχει εγκαταλείψει το όνειρο της επιστροφής στο ΝΒΑ. Ο Αργεντινός γκαρντ της Ολίμπια Μιλάνο, μετά από μια πολύ καή σεζόν με την ιταλική ομάδα, δηλώνει αποφασισμένος να δουλέψει καθημερινά προκειμένου να επιστρέψει κάποια στιγμή στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

«Δουλεύω κάθε μέρα για να επιστρέψω στο ΝΒΑ», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Μπολμάρο, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ως μεγάλο προσωπικό στόχο την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αγωνιστική περίοδος που ολοκληρώθηκε αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για τον Μπολμάρο. Με την Ολίμπια Μιλάνο κατέκτησε το ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε κορυφαίος έκτος παίκτης της λίγκας και καλύτερος αμυντικός των playoffs.

«Ήταν μια πολύ θετική σεζόν, ειδικά σε πνευματικό επίπεδο. Μου έδωσε έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπω τα πράγματα», ανέφερε ο Αργεντινός σε δηλώσεις του στο TNT Data Sports.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην αυτοπεποίθηση που απέκτησε μέσα από την περσινή του παρουσία. «Πριν δεν πίστευα ότι ήμουν ικανός να κάνω κάποια πράγματα. Σήμερα αυτό δεν ισχύει πλέον», τόνισε χαρακτηριστικά.