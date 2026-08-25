Γκατζούλης: «Τα ματς με Ουκρανία και Ισπανία είναι... Final-4 για εμάς»

Ο γυμναστής της Εθνικής Ανδρών, Ανδρέας Γκατζούλης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Μετέφερε τις εντυπώσεις του απ’ την προετοιμασία της «επίσημης αγαπημένης» για το «παράθυρο» του Αυγούστου, ενώ αναφέρθηκε και στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν με Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08), αλλά και στο «αύριο» του ελληνικού μπάσκετ όπως αυτό διαγράφεται από τις «μικρές» Εθνικές Ομάδες.

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς κυλάει η προετοιμασία: «Είναι άλλο πράγμα η Εθνική ομάδα και άλλο ο σύλλογος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ιδιαίτερο το “παράθυρο” που ακολουθεί. Δεν είναι σαν τα προηγούμενα “παράθυρα”, οι παίκτες έρχονται απ’ τις διακοπές τους. Εμείς μόλις τελείωσε το προηγούμενο “παράθυρο” ήμασταν σε επικοινωνία με όλους τους παίκτες. Είχαμε μια “δεξαμενή” 20-22 παικτών που λέγαμε ότι θα είναι διαθέσιμοι και όλο το καλοκαίρι είχαμε επικοινωνία μια φορά τη βδομάδα.

Πρώτα κοιτάξαμε τα θέματα τραυματισμών, όπως του Καλαϊτζάκη ή του Μήτογλου, που στο προηγούμενο δεν ήρθαν γιατί ήταν τραυματίες, πώς θα είναι η αποκατάστασή τους, αυτοί που θα είναι υγιείς τι προπόνηση κάνουν. Στις 14 Αυγούστου που μαζευτήκαμε ήταν όλοι σ’ ένα καλό επίπεδο. Άλλοι λίγο καλύτερα, άλλοι λίγο χειρότερα, αλλά δεν υπήρχε κάποιος που ήρθε… από τα μπάνια. Εμείς ξεκινήσαμε 14 Αυγούστου, δεν έχουμε πάρει ούτε μια μέρα off, η πρώτη που πήραμε είναι σήμερα, 25 Αυγούστου.

Τα παιδιά έχουν εξαιρετική διάθεση, έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Εθνική ομάδα και πόσο κρίσιμα είναι τα ματς που ακολουθούν. Τα δύο παιχνίδια αυτά είναι… Final-4 για ‘μας. Οι προπονήσεις που έχουμε κάνει ήταν πολύ ποιοτικές, με μεγάλη ένταση και όλα τα παιδιά είχαν εξαιρετική διάθεση. Κανείς δεν παραπονέθηκε για τίποτα. Στις 15 Αυγούστου κάναμε κανονική προπόνηση και κανείς δεν είπε τίποτα. Απ’ αυτά που έχω δει έως τώρα, είμαι πολύ ευχαριστημένος, απ’ την προσπάθεια των παιδιών, τη συνέπειά τους. Νομίζω ότι για την εποχή είμαστε σε καλή κατάσταση. Σίγουρα τα φιλικά με Πολωνία και Κύπρο έβγαλαν ορισμένα συμπεράσματα, όμως άλλα τα μάτια των φιλάθλων, άλλα του προπονητή και άλλα τα δικά μου. Υπήρχε περιορισμός χρόνου, κοιτούσαμε άλλα πράγματα. Δεν κοιτάμε καθόλου το αποτέλεσμα».

Για τη δυσκολία των καλοκαιρινών «παραθύρων»: «Είναι ίσως τα πιο δύσκολα “παράθυρα” απ’ τα προηγούμενα. Στου Ιουλίου είχαμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες επιπέδων. Είχαμε παιδιά που είχαν τελειώσει στις 20 Απριλίου, αφού δεν έπαιξαν play-offs, είχαμε παιδιά που έπαιξαν play-offs και τελείωσαν στις 20 Μαΐου και είχαμε και παιδιά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που τελείωσαν 13 Ιουνίου, αλλά άλλοι ήταν στην ομάδα και δεν έπαιζαν ή είχαν μικρό χρόνο συμμετοχής και άλλοι είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Είχαμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες και έπρεπε να το διαχειριστούμε αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα έχουμε άλλες δυσκολίες, ωστόσο έχουμε ένα επίπεδο. Όλοι μπήκαν “φρέσκοι” στο training camp. Κάναμε μια βδομάδα καλών προπονήσεων και δώσαμε τα δύο φιλικά περισσότερο για να παίξουμε, να φορμαριστεί η ομάδα, για το cardio, να δουν οι προπονητές τι θα βάλουν και τι θα βγάλουν. Με την Πολωνία ήταν πάρα πολύ καλό φιλικό, ήταν πολύ σκληρό, είχε πολλή επαφή».

Για τον τρόπο και τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας τα τελευταία χρόνια: «Έχουν αλλάξει τα πράγματα σε όλο τον πρωταθλητισμό, όπως επίσης στην καθημερινότητα η ζωή μας. Πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε τόσο μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας. Παλιά, θυμάμαι, πηγαίναμε στο βουνό για δύο βδομάδες, κάναμε τρεξίματα έξω… Σε όλες τις ομάδες. Λέγαμε ότι μια προετοιμασία διαρκεί οκτώ βδομάδες, τώρα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Εμένα δε μου αρέσει η λέξη “προετοιμασία”. Το training camp τώρα είναι μια βδομάδα, έναν μήνα με τα φιλικά έως να αρχίσει η σεζόν. Οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν ξεκινήσει αυτές τις ημέρες. Η πιο σημαντική περίοδος, πλέον, ενός αθλητή ομαδικών αθλημάτων είναι το καλοκαίρι, η λεγόμενη “off-season”. Είναι η πιο σημαντική περίοδος για έναν επαγγελματία αθλητή. Πρέπει να έχεις και συνέπεια στην προπόνηση, να κάνεις τέσσερις φορές τη βδομάδα minimum».

Για την παρουσία των «μικρών» Εθνικών ομάδων στα πανευρωπαϊκά τουρνουά το φετινό καλοκαίρι: «Είδα όλα τα παιχνίδια από U16 έως U20, όπως και ο Βασίλης Σπανούλης. Είδαμε και τα ματς των άλλων ομάδων, να δούμε λίγο τι γίνεται πανευρωπαϊκά, ο Βασίλης πιο πολύ από εμένα. Οι εθνικές ομάδες πήγαν πάρα πολύ καλά, ήταν καλό καλοκαίρι γι’ αυτές. Όλες τις “μικρές” εθνικές ομάδες τις έχουμε σε φακέλους, τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, τι κάνει, πώς ήταν το κάθε καλοκαίρι, τι βελτίωση έχει, τι πρέπει να βελτιώσει. Υπάρχει φάκελος για τον κάθε παίκτη για να δούμε τι θα έχουμε για την Εθνική ομάδα μετά από 3 έως 5 χρόνια, τι “δεξαμενή” έχουμε. Τα παιδιά των κολεγίων είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Υπάρχει μια μεγάλη παροικία εκεί, την οποία την παρακολουθεί η Ομοσπονδία. Όχι μόνο στα κολέγια, όμως, αλλά και στην Ευρώπη. Είχαμε, για παράδειγμα, στην Εθνική Παίδων τον Γιώργο Μοναμά τον οποίον τον είχαν βρει. Υπάρχει ολόκληρο τμήμα “scouting” για τους ομογενείς που βρίσκονται εκτός της χώρας. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι για τις “μικρές” εθνικές ομάδες. Υπάρχει μεγάλη “δεξαμενή” από παιδιά, καθώς και παιδιά τα οποία δεν κατέβηκαν φέτος. Και όλα όσα δεν ήρθαν να παίξουν τα παρακολουθούμε.

Το “κλειδί” σε όλο αυτό ήταν το Rising Stars. Δε μπορείτε να καταλάβετε πόσο έχει βοηθήσει τα παιδιά αυτά να φτάσουν σ’ ένα υψηλό επίπεδο. Παίζουν πολλά ανταγωνιστικά παιχνίδια με δυσκολότερους αντιπάλους. Βοήθησε πάρα πολύ στο να εξελιχθούν και να δούμε αυτό που βλέπουμε τώρα. Νομίζω κάθε χρόνο θα γίνεται και καλύτερο. Και οι ίδιες ομάδες και τα παιδιά το θέλουν αυτό, γιατί παίζουν πιο δύσκολα παιχνίδια. Υπάρχει και το Gen A Stars πλέον. Εγώ για το μέλλον είμαι αισιόδοξος».

Για τον Θανάση Σπανούλη: «Ο Θανάσης είναι ένα παιδί που έχει πολύ καλή νοοτροπία. Βέβαια, “κουβαλάει” και ένα δύσκολο επώνυμο. Η νοοτροπία του είναι πάρα πολύ καλή, δε γινόταν να είναι και το αντίθετο. Γενικώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν βελτιωθεί στο θέμα της νοοτροπίας και με τα διήμερα που κάνουν και που τους μιλούν οι προπονητές αγωνιστικά και αθλητικά. Πρέπει να έχουν συνέπεια σε αυτό που κάνουν και να είναι σωστό το εβδομαδιαίο τους πρόγραμμα, γιατί τα παιδιά στις ηλικίες αυτές είναι πολύ φορτωμένα».

Για την αθλητικότητα στο σύγχρονο μπάσκετ: «Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Πρέπει να κοιτάς πρώτα την αθλητικότητα αλλά να ξέρεις και μπάσκετ. Εμείς τα κοιτάμε όλα αυτά. Υστερούμε λίγο στα κορμιά, αφού υπάρχει θέμα στους ψηλούς, αλλά θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε με την ταχύτητα. Ο ψηλός έχει πιο αργό χρόνο ωρίμανσης. Πλέον η αθλητικότητα παίζει σημαντικό ρόλο, ίσως τον πρωταρχικό. Ο αθλητικός δεν είναι αυτός που πηδάει ψηλά, είναι αυτός που καλύπτει τις αποστάσεις πιο γρήγορα, άρα “μικραίνει” το γήπεδο».