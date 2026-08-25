Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/08), στη θέση Λάκκα Κάτσαρη

Άμεσα κατασβέστηκε φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/08) σε περιοχή χαμηλής βλάστησης, στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 21:15. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Για την Τρίτη, η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατάσσοντας την επικινδυνότητα στην κατηγορία «3».

Την προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Πηγή: newsbomb.gr