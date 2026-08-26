Δεν τα κατάφερε στη Νέα Υόρκη ο Σακελλαρίδης

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε από τον Κρις Ο' Κόνελ στη Νέα Υόρκη και δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στο κυρίως ταμπλό της Νέας Υορκης.

Ο 21χρονος τενίστας (Νο.136), φιναλίστ στο Κεμπέκ πριν από δύο μέρες, έχασε με 6-3, 6-3 από τον 32χρονο Αυστραλό (Νο.105) και έμεινε εκτός δεύτερου προκριματικού γύρου στο αμερικανικό σλαμ.

Ολοκληρώνεται, λοιπόν, η φετινή του πορεία στα majors, χωρίς να έχει καταφέρει να περάσει σε κυρίως ταμπλό.

Δεν ήταν, όμως, άσχημη η παρουσία του στα μεγαλύτερα τουρνουά του κόσμου: πέτυχε μία νίκη στο Roland Garros και δύο στο Wimbledon, δείχνοντας ότι είναι θέμα χρόνου η πρώτη του είσοδος σε Grand Slam.

Σιγά-σιγά, άλλωστε, πλησιάζει το Top 100, που ενδεχομένως θα του δώσει και απευθείας το εισιτήριο γι' αυτά τα τουρνουά!

Την πορεία της στη Νέα Υόρκη συνεχίζει, πάντως, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, που θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (26/8) με την Εκετερίνε Γκοργκότζε στο δεύτερο προκριματικό γύρο του US Open.