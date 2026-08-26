Με Κοβάτσεβιτς τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Τσιτσιπάς

Τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς θα αντιμεiωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη φάση των «16» του Winston-Salem Open (ATP 250).

O 27χρονος Αμερικανός, Νο.89 στον κόσμο, λύγισε τον Λούκα Βαν Άσε (Νο.40) με 6-1, 7-6(6) και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, όπου περίμενε ο Στέφανος μετά τη δύσκολη επικράτησή του σε βάρος του Τζένσον Μπρούκσμπι.

Οι δύο παίκτες είχαν συναντηθεί και πριν δύο χρόνια στο Λος Κάμπος, όπου ο Τσιτσιπάς είχε πάρει τη νίκη σε straight sets.

Ο αγώνας θα κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό court περίπου στις 03.00-03.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/8) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.