Τέμπη: Αξιοποίηση όλων των βίντεο στην κύρια δίκη ζητούν συγγενείς θυμάτων

Να αξιοποιηθούν τα βίντεο που βρέθηκαν στα χέρια πραγματογνωμόνων της τραγωδίας των Τεμπών στην κύρια δίκη ζητούν συγγενείς θυμάτων.

Σήμερα κατέθεσαν στο πλαίσιο έρευνας για τη διακοπή της δίκης για την υπόθεση των «εξαφανισμένων βίντεο» στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Λάρισας.

Οι συγγενείς του Γιώργου Κυριακίδη και του Παβλίνι Μπόζο, που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, κατέθεσαν στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τη διακοπή της δίκης για τα «εξαφανισμένα βίντεο» εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα βίντεο που κατασχέθηκαν θα ρίξουν φως στα αιτία της τραγωδίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η δίκη είχε διακοπεί επ’ αόριστον τον Απρίλιο με την πρόεδρο της έδρας να δηλώνει «αποχή» και πρόκειται να επανεκκινήσει με διαφορετική σύνθεση, καθώς δεν υπήρχε αναπληρωτής πρόεδρος στην αρχική σύνθεσης της έδρας.

Οι συγγενείς που κατέθεσαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής ζήτησαν να διαβιβαστεί στην κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών το βιντεοληπτικό υλικό που κατασχέθηκε στο πλαίσιο της δίκης που διακόπηκε.

Πηγή: cnn.gr