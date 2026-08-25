Η κατάσταση του Άρη με τη Euroleague και τα franchise

Στόχος του Άρη παραμένει απαρέγκλιτα η επιστροφή του στη Euroleague, με όλα τα δεδομένα να εξετάζονται, όπως και τα franchise.

Νωρίτερα η Εuroleague ανακοίνωσε τις 11 ομάδες που πέρασαν την πρώτη φάση για τα franchises, ενώ μέσα σε αυτές φέρεται να βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τους «κιτρινόμαυρους», διατηρούν σταθερά ανοικτή την επικοινωνία με τη Euroleague, έχοντας εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να αποτελέσουν μέλος της.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα σε επίσημο επίπεδο, όπως σημειώνεται από την πλευρά του Άρη, την στιγμή που υπάρχουν αναφορές πως η πρόταση του Άρη είναι υπαρκτή, αλλά δεν έχει προχωρήσει.

Στα τέλη Μαΐου και στο πλαίσιο του Euroleague Final Four οι ιθύνοντες της ΚΑΕ Άρης (Διακογιάννης, Αντωνιάδης, Ζήσης) και ο ιδιοκτήτης της, Ρίτσαρντ Σιάο, είχαν συναντηθεί με τον επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής, Τσους Μπουένο, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους και καταθέτοντας τις απόψεις τους για την επιστροφή του Άρη στη μεγάλη ευρωπαϊκή κατηγορία.

Αυτό που διευκρινίζεται από την πλευρά του Άρη είναι πως δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση για να γίνει franchise, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορεί να το πράξει το προσεχές χρονικό διάστημα. Η συμμετοχή της ομάδας στη διοργάνωση παραμένει στόχος, αλλά εξετάζονται όλα τα δεδομένα, ειδικά αναφορικά με το franchise.