«Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στις 11 ομάδες που πέρασαν την πρώτη φάση για να γίνουν franchises στην Euroleague»

Σύμφωνα με το "Eurohoops", ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες που κατέθεσαν φάκελο για να γίνουν franchises της Euroleague και να έχουν μια μόνιμη θέση στη διοργάνωση.
Για την ακρίβεια, οι «ασπρόμαυροι» παρουσιάζονται μεταξύ των 11 ομάδων, που έκαναν συνολικές προσφορές αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ και πέρασαν την 1η φάση.
Με ανακοίνωσή της η Euroleague ξεκαθάρισε πως η επόμενη φάση έχει ήδη ξεκινήσει για αυτές τις 11 ομάδες και οι οριστικές αποφάσεις θα παρθούν τέλη Σεπτέμβρίου.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, φιλοδοξεί να γίνει franchise και να έχει θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση από τη σεζόν 2027-2028 και μετά.
Το "Eurohoops" υποστηρίζει πως στην ίδια διαδικασία με τον ΠΑΟΚ βρίσκεται η Βαλένθια, η Ντουμπάι, η Ρόμα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Νάπολι, η Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρς, οι Λόντον Λάιονς, η Βίρτους Μπολόνια και η Παρί. Από τη μεριά της, η διοργανώτρια αρχή τόνισε πως θα δοθούν μέχρι οκτώ franchises.
BREAKING: The 11 teams on the run for the 8 expansion franchises: Valencia, Dubai, Roma Maxima, PAOK, Hapoel Tel Aviv, Napoli Baskets, Partizan, Crvena Zvezda, London Lions, Virtus Bologna, Paris.— Aris Barkas (@arbarkas) August 25, 2026
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