Το δυνατό σημείο της ημέρας στο 1.85

Η Μπέρμιγχαμ υποδέχεται την Μπρέντφορντ στο «St. Andrew’s Knighthead Park», στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του EFL Cup. Δείτε παρακάτω την ανάλυση και το δυνατό σημείο της ημέρας για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Μπέρμιγχαμ

Η Μπέρμιγχαμ έφερε δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία στην Championship, μένοντας στο 2-2 με την Μπρίστολ Σίτι εντός έδρας. Η εμφάνισή της δεν ήταν καλή, καθώς δημιούργησε λιγότερες ευκαιρίες από την αντίπαλό της και παρουσίασε αρκετά προβλήματα στην αμυντική λειτουργία.

Ανάλυση Μπρέντφορντ

Η Μπρέντφορντ ξεκίνησε εντυπωσιακά την Premier League, επικρατώντας εντός έδρας με 3-0 της Τότεναμ. Κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και θα μπορούσε να είχε δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της.

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