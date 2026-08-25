Προγνωστικά Βαλένθια – Μπέτις: Η έδρα και οι απουσίες μας οδηγούν

Η Βαλένθια υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στο «Estadio de Mestalla», στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga.

Δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά ημέρας για την αναμέτρηση.

Ανάλυση Βαλένθια

Η Βαλένθια δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στη La Liga, καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Θέλτα στο «Μεστάγια». Η εμφάνισή της κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα, με τις ευκαιρίες που δημιούργησε να είναι περιορισμένες.

Ανάλυση Ρεάλ Μπέτις

Η Ρεάλ Μπέτις ξεκίνησε νικηφόρα τη νέα αγωνιστική περίοδο, ξεπερνώντας εντός έδρας το εμπόδιο της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι Ανδαλουσιάνοι παρουσίασαν θετική εικόνα, ήταν πιο απειλητικοί από την Κυπελλούχο Ισπανίας και δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες.

Δείτε τα προγνωστικά Βαλένθια – Μπέτις!

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