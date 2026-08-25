Μονακό: Νέος «φάκελος» με μπάτζετ 12,5 εκατ. ευρώ για να επιστρέψει στο πρωτάθλημα

Η Μονακό επιχειρεί την τελευταία της μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην LNB Pro A τη σεζόν 2026-27, παρουσιάζοντας ένα νέο οικονομικό πλάνο με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία της, καθώς η συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα παραμένει στον αέρα λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύλλογος.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η Μονακό παρουσιάζει την Τρίτη ενώπιον του CNOSF ένα σαφώς βελτιωμένο οικονομικό πλάνο, με στόχο να πείσει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Basketball Sphere, η Μονακό προτίθεται να λειτουργήσει την επόμενη σεζόν με προϋπολογισμό περίπου 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το νέο οικονομικό πλάνο παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ιστορικοί μέτοχοι φέρονται να έχουν προχωρήσει σε σημαντικές διαγραφές χρεών, ενώ παράλληλα ο σύλλογος προσφέρει το 90% του μετοχικού του κεφαλαίου έναντι συμβολικού τιμήματος ενός ευρώ, προκειμένου να διευκολύνει την είσοδο νέου ιδιοκτήτη.

Ήδη περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ θεωρούνται εξασφαλισμένα, μέσω χορηγιών και εσόδων από μεταγραφικές κινήσεις. Παράλληλα, η Μονακό υπολογίζει ότι θα εισπράξει από 1,5 έως 1,9 εκατ. ευρώ από εισιτήρια και διαρκείας.

Στο συνολικό πλάνο αναμένεται να συνεισφέρουν ακόμη οι VIP χώροι, οι πωλήσεις merchandise, οι δραστηριότητες στους χώρους του γηπέδου και νέες συμφωνίες με χορηγούς.